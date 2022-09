Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A startup portuguesa Advertio fechou uma ronda de investimento de cinco milhões de euros para “acelerar o desenvolvimento de produto” e para reforçar “a equipa”. A tecnológica anunciou ainda, esta segunda-feira, que mudou de nome passando agora a chamar-se Leadzai.

Em comunicado, a empresa criada em 2016 para ajudar pequenos negócios a ganhar relevância online ao colocar anúncios no Google, Facebook e Instagram justificou a mudança com a ambição para ser “a referência no que diz respeito à aquisição de clientes e geração de leads. O nome Advertio começava a tornar-se demasiado restritivo, pelo que Leadzai faz todo o sentido”.

A empresa, que descreve ter “como missão ajudar 200 milhões de negócios a crescer sem risco”, garantiu também que “cobra apenas aos clientes por resultados e não pelos habituais cliques”. “Tradicionalmente um cliente quando anuncia online paga pelo media spend. No nosso caso, o cliente escolhe o objetivo (receber o telefone, uma reserva — caso dos restaurantes, por exemplo) e paga apenas por esse resultado”, detalhou, João de Sousa Aroso, CEO da startup, em resposta escrita enviada ao Observador.

[A Leadzai] facilita o processo de qualquer negócio criar campanhas online, com o auxílio de um algoritmo de inteligência artificial que ajuda na escrita dos anúncios, bem como na escolha da melhor audiência”, lê-se no comunicado da empresa.

O investimento de cinco milhões servirá para “acelerar a constante melhoria do produto e para reforçar a equipa que, neste momento, conta com perto de 50 colaboradores”. Ao Observador, a Leadzai explicou que gostaria de “contratar mais 15” pessoas ainda este ano e “35 no próximo”. “No entanto, estamos cientes da situação atual imprevisível do mercado, e, como tal, sensíveis a que teremos de ajustar o nosso plano de recrutamento à medida”, acrescentou a empresa.

Temos ambição de duplicar a nossa equipa até ao final de 2023. Paralelamente temos tido uma enorme aceitação do mercado internacional — que hoje representa mais de metade do volume de negócios mensal e que projetamos em dezembro atingir mais de 75%”, salientou João de Sousa Aroso.

A ronda de financiamento de cinco milhões de euros foi liderada pela Lince Capital e apoiada por investidores que já estavam na empresa como, por exemplo, a Portugal Ventures e o executivo internacional Luís Baptista-Coelho. “O reforço da nossa posição, em co-investimento com a Lince Capital que agora se junta à Portugal Ventures no capital da empresa, evidencia o quanto os investidores acreditam na equipa liderada por João Aroso, em continuar a expandir para outros mercados o potencial do produto da Leadzai”, disse, em comunicado, Teresa Fiúza, vice-presidente da Portugal Ventures.

Neste momento, a startup portuguesa que agora se chama Leadzai está presente “na Europa e Américas, tendo, no entanto, maior prevalência em Portugal, Espanha, Bélgica e América Latina (excluindo, curiosamente, o Brasil)”. A aposta para o futuro será “muito focada” nos Estados Unidos.