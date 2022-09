“A Iga nunca perde finais. Vai ser muito difícil. Vai ser um jogo muito difícil”. Ons Jabeur nem sequer precisou de entrar no Arthur Ashe Stadium, em Flushing Meadows, para ter uma noção clara do que iria ter pela frente. Na final feminina do US Open, Iga Swiatek venceu a tunisina (6-2, (7)6-6) e confirmou o favoritismo para conquistar o terceiro Grand Slam da carreira e o primeiro norte-americano.

Depois de eliminar Aryna Sabalenka na meia-final, Swiatek enfrentou Ons Jabeur na final do US Open. A tunisina de 28 anos, que quando perdeu Wimbledon para Sabalenka tinha sido a primeira africana a chegar à final de um Grand Slam, tornou-se também a primeira africana a chegar à final do Grand Slam dos Estados Unidos. Procurava a “vingança”, como a própria referiu antes da partida — mas não chegou lá.

Jumping out to a lead!@iga_swiatek impressive early in the #USOpen final. pic.twitter.com/sHlzK7ckka — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022

Iga Swiatek entrou de forma avassaladora, justificando o porquê de ser atualmente a melhor tenista a responder a serviços, e venceu o primeiro set por 6-2. A jovem polaca desmontou por completo a estratégia de Ons Jabeur no set inicial, anulando até as melhores armas da tunisina como é o caso do amorti, mas foi surpreendida no segundo. Swiatek chegou a ganhar seis jogos seguidos entre o fim do primeiro set e o início do segundo mas Jabeur reagiu, melhorando muito na resposta ao serviço da adversária e chegando mesmo a empatar 6-6 — ou seja, tornando-se a primeira a ganhar cinco ou mais jogos num set numa final à polaca, evitando um match point e levando tudo para o tiebreak.

Aí, porém, Swiatek já não deixou fugir a vitória (7-5, (7)6-6). A tenista de apenas 21 anos, atual número 1 do ranking WTA, chegou assim ao terceiro Grand Slam da carreira depois de ter vencido em Roland Garros em 2020 e 2022 e estreou-se nos triunfos no US Open, comprovando que é atualmente a melhor tenista do mundo. Mais: manteve o registo extraordinário que leva em finais.

Ons Jabeur saved her tournament on this point ???? pic.twitter.com/BAN2yYUAmk — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022

Iga Swiatek estreou-se numa final do circuito WTA em 2019, em Lugano, e perdeu com Polona Hercog. De lá para cá, nas 10 finais que se seguiram, a polaca não voltou sequer a perder um set — leva um registo perfeito de 21-0, entrando para a partida decisiva deste sábado com 108 jogos ganhos, apenas 32 perdidos e quatro parciais resolvidos com 6-0. Tudo isto em Roland Garros, Roma, Doha, Indian Wells, Miami, US Open, Adelaide e Estugarda, ou seja, em torneios onde só os últimos dois não são Grand Slams ou Masters 1000.

Roland Garros '20 ????

Roland Garros '22 ????#USOpen '22 ???? Iga Swiatek is racking up the Grand Slam trophies. pic.twitter.com/s1c9259Dpa — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2022