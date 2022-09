Vai crescendo no PS a pressão sobre o Governo para agir sobre os lucros inesperados das empresas que estão a tirar proveito da crise. Na Academia Socialista, que decorre na Batalha, o presidente do partido já o tinha defendido e este sábado o eurodeputado Pedro Marques fez uma intervenção no mesmo sentido, exatamente à mesma hora que o ministro das Finanças, em Praga, colocava um travão a uma medida dessa natureza.

Mas enquanto Fernando Medina vai deixando clara a sua oposição à windfall tax (imposto sobre lucros caídos do céu), há socialistas que não deixam de a pedir. Foi o caso do eurodeputado Pedro Marques que, esta manhã na iniciativa de rentrée do partido, foi claro na defesa da criação do imposto, mesmo que não seja aplicado.

Na Europa, as previsões de lucros extraordinários das empresas (sobretudo energéticas e petrolíferas que beneficiam com o aumento dos preços impulsionados pela inflação) em todo o continente apontam para 200 mil milhões de euros.

“No caso da Península Ibérica já tinha sido dada a primeira machada nesses lucros”, detalhou Pedro Marques referindo-se à criação do mecanismo ibérico que veio intervir sobre as regras da formação de preço do mercado grossista da eletricidade, desligando o preço da energia elétrica do valor do gás natural, bem como à criação de um mercado regulado de gás que o ex-ministro admite que “comprime de forma significativa esses lucros extraordinários”.

