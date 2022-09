Todas as marcas do Grupo Stellantis, liderado pelo português Carlos Tavares, estão a reforçar a concepção e produção de veículos eléctricos, cada vez mais sofisticados, para maximizar a sua eficiência. Isto é mais evidente entre os construtores que pensam vender os seus veículos no mercado europeu, particularmente exigente no que respeita aos modelos não poluentes, uma vez que os equipados com motores de combustão serão proibidos de ser comercializados a partir de 2035. A Jeep é um desses fabricantes, construtor que depois de anunciar o pequeno SUV eléctrico Avenger, vai reforçar a gama com este tipo de motorização com o Wagoneer S, com a promessa de que este não será o último.

O Wagoneer S será um SUV luxuoso e de dimensões generosas, com um habitáculo capaz de acolher até sete pessoas. Isto coloca-o ligeiramente acima do Grand Cherokee, não sendo necessariamente muito mais comprido por fora, mas usufruirá de um habitáculo maior, uma vez que a ausência do motor a combustão, respectiva caixa de velocidade e sistema de transmissão 4×4, permite desenhar uma frente mais curta, em benefício do espaço a bordo.

A Jeep, originalmente muito forte no seu mercado doméstico, os EUA, é uma das marcas mais reconhecidas do mercado europeu, quando a conversa gira em torno dos SUV e das especificações e potencialidades que os caracterizam. Se até agora a marca norte-americana vive sobretudo do puro e duro Wrangler, bem como do pequeno Renegade e do compacto Compass, a Jeep está apostada em alargar a sua gama europeia com a chegada dos modelos eléctricos.

Em relação ao novo Wagonner S, tudo indica que terá cerca de 600 cv, certamente devido à adopção de dois motores, um por eixo, o que o deverá levar para lá dos 100 km/h em menos de 4 segundos. Esta é uma capacidade de aceleração compatível com a potência anunciada, o que coloca o futuro topo de gama da Jeep entre os mais rápidos SUV do mercado. A plataforma generosa permitirá alojar um pack de baterias de grandes dimensões, uma vez que a marca prevê uma autonomia de 640 km entre recargas.

Pelas fotos divulgadas, a Jeep vai manter-se fiel à sua linha tradicional no Wagoneer S, bem como à grelha da marca com sete aberturas. O SUV topo de gama, de que agora revelamos os primeiros desenhos, poderá ser encomendado já a partir de 2023 no mercado norte-americano, apesar das primeiras entregas estarem apenas agendadas para 2024. O mercado europeu também terá acesso a este SUV de sete lugares, mas com um calendário atrasado em quase 12 meses, face ao mercado americano.