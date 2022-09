Na manhã de sábado, 10 de setembro de 2022, Carlos III foi proclamado o novo soberano do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, após uma reunião do Conselho de Adesão. Carlos herdou a coroa da sua mãe, a rainha Isabel II, que morreu com 96 anos.

Uma espera ad aeternum

Isabel II tornou-se Rainha em 1952 e governou ao longo de 70 anos, convertendo-se na monarca que durante mais anos serviu a coroa britânica. O seu filho, Carlos III, por sua vez, subiu ao trono com 73 anos de idade, passando a receber o título de o mais velho monarca do Reino Unido, quando o tema é a idade de ascensão ao trono. O atual Rei nasceu no Palácio de Buckingham, a 14 de novembro de 1948, quatro anos antes do início do reinado da sua mãe.

Os monarcas que além de Carlos III mais tarde ascenderam ao trono foram o Rei Guilherme IV, com 64 anos; o Rei Jorge IV, com 57; e o Rei Jorge I, com então 54 anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já a Rainha a ocupar mais tardiamente o trono foi Maria I, que assumiu a coroa em 1553, tinha 37 anos, quatro meses e trinta dias.

Em contraste com a espera de sete longas décadas de Carlos III, outros monarcas britânicos houve que se viram no papel de reis ou de rainhas com idades muito jovens. Demasiado jovens — alguns, com poucos meses ou até escassos dias de vida.

Do berço diretamente para o trono

Faz parte do imaginário infantil ser-se príncipe ou princesa, rei ou rainha, por um dia. Na vida real, contudo, o caso muda de figura e de maneira alguma uma criança está preparada para tomar conta de um país ou para governar o que quer que seja. A verdade é que a História da realeza está, de facto, repleta de eventos em que reis, rainhas, imperadores e czares menores de idade são obrigados a descobrir, a custo, que liderar uma nação é difícil — difícil no melhor dos cenários, triste e traumatizante, no pior. Ou assim conta a História destes pequenos-grandes monarcas, que não tiveram um final feliz.

Henrique VI: monarca aos oito meses de vida e 25 dias

Filho único de Henrique V e de Catarina de Valois, Henrique VI foi o monarca masculino mais jovem de todos os tempos. Henrique VI viu-se como sucessor ao trono no ano de 1422, tinha somente oito meses de idade. O seu pai morria com apenas 35 anos. Devido à tenra idade de Henrique VI, a regência é assumida pelos seus tios, tendo a sua mãe sido afastada da corte, bem como da educação do filho. Henrique acaba por ser coroado rei de Inglaterra aos oito anos de idade, na Abadia de Westminster, a 6 de novembro de 1429. O seu reinado durou 39 anos, um mês e 18 dias.

Em 1471, Henrique VI é preso e, posteriormente, assassinado na Torre de Londres. Tinha 49 anos.

Maria I: Rainha da Escócia aos seis dias de vida

A monarca mais jovem de todos os tempos tornou-se rainha quando tinha apenas seis dias de vida, decorria o ano de 1542. Maria I, Rainha da Escócia, também conhecida por Mary Stuart, tinha menos de uma semana de vida aquando a morte do seu pai, James V da Escócia.

O reino foi governado por regentes ao longo da sua infância, mas Maria da Escócia acabaria por se converter numa figura-chave da História escocesa e britânica, tendo ficado célebre também pela sua abordagem tolerante a tudo o que fossem assuntos controversos ligados à religião.

Só aos 18 anos passa a poder governar a Escócia por conta própria. Em 1587, com então 44 anos, é executada.

Além destes dois monarcas, são copiosos os nomes da História da monarquia inglesa que se viram entregues a cargos exponencialmente maiores que as suas curtas existências. Além dos já mencionados, entre eles encontram-se nomes como o Rei Eduardo VI, com nove anos de idade; Ricardo II com dez anos; ou ainda Eduardo, o Mártir, o mais velho de três irmãos que, com uns parcos 12 anos de vida, conquistava, sem querer, a pesada tarefa de governar um país.