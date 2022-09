Não interessa se são atores, realizadores, produtores ou guionistas: quem pisa a red carpet dos Emmy Awards já sabe que deixa a ocupação à porta para enfrentar os implacáveis juízes da moda. Na noite desta segunda-feira, 12 de setembro, foram feitas muitas sentenças a quem desfilou pelo Microsoft Theater, em Los Angeles, para marcar presença na 74.ª cerimónia da academia televisiva. Sem surpresas, Zendaya voltou a ser a grande favorita da imprensa de moda.

A atriz de “Euphoria”, que acumula vitórias na categoria de mais bem vestida das passadeiras vermelhas, levou um vestido Valetino feito à medida com um corpete que deixava os ombros expostos, a cintura marcada e uma saia cheia de volume com bolsos escondidos. Uma escolha que lhe valeu comparações com o estilo icónico de Audrey Hepburn em “Breakfast at Tiffany’s” e que se inspirou num modelo de arquivo de 1987 da casa de moda italiana. Na imprensa de internacional, não restam dúvidas: voltou a levar para casa a estatueta dourada para o melhor look da noite.

Foi, de resto, uma red carpet marcada pelos brilhos. Ho-yeon Jung, que foi lançada para o estrelato com a sua participação em “Squid Game”, usou um vestido slip da Louis Vuitton, o tecido de retalhos preenchido com missangas — uma escolha simples e bem conseguida. Num dos momentos mais comentados, Chrissy Teigen mostrou pela primeira vez ao mundo a sua nova barriga de grávida num modelo cintilante Naeem Khan. Já Amanda Seyfred optou por um Armani Privé de lantejoulas, com corte a direito e um detalhe de tule discreto no decote; Reese Witherspoon levou um vestido da mesma casa de moda, também ele com lantejoulas mas em azul-marinho; Lily James escolheu um modelo da Versace muito sexy, estilo armadura; e Christina Ricci levou uma proposta brilhante da Fendi Couture. Uma categoria preenchida por cortes pouco volumosos, ajustados às formas do corpo.

Mas há outra categoria a destacar, nomeadamente a das aberturas com a pele à mostra. Julia Garner, de “Ozark” levou a barriga de fora naquela que foi uma das escolhas mais arriscadas da noite: um vestido Gucci em veludo. Ariana DeBose mostrou parte do ventre em Prabal Gurung e Jasmin Savoy Brown mostrou as ancas e o peito num modelo estilo cabedal de Christopher Kane.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Entre os looks que marcaram a noite dos Emmys, destaca-se ainda Sydney Sweeney num Oscar de la Renta que podia ter saído da idade dourada de Hollywood, Laura Linney num Christian Siriano feito à medida e Sandra Oh num macacão roxo Rodarte que recebeu muitos elogios dos especialistas. Por motivos menos simpáticos, também Kerry Washington fez correr muita tinta na noite de segunda-feira ao aparecer num vestido de cauda Elie Saab acompanhado por meias de vidro pretas. Kaley Cuoco, nomeada pelo seu papel em “The Flight Attendant”, não convenceu num modelo cor-de-rosa cheio de tule e de flores da Dolce & Gabbana.

Na fotogaleria, juntámos o melhor e o pior da red carpet dos Emmys. Durante a cerimónia, “Succession”, “White Lotus”, “Ted Lasso” e “Squid Game” foram os vencedores de uma noite previsível — conheça todos no artigo do Observador.