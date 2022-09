A Cupra, insígnia desportiva da Seat a quem o Grupo Volkwagen dá primazia na plena electrificação, mantém-se no trilho da sustentabilidade, partindo sempre de Barcelona como ponto de partida. Daí a continuidade da parceria com a Mikakus, empresa de calçado desportivo sedeada nessa cidade espanhola, tal como a Cupra. Da associação destas duas marcas surge um novo modelo para percorrer as ruas, que é produzido em Portugal. São uns ténis, como não poderia deixar de ser, inspirados no bairro de Barcelona El Born – o mesmo que serviu para nomear o concept eléctrico equivalente ao Volkswagen ID.3, que primeiro apareceu a envergar o emblema da Seat e que depois passou a versão de produção para a Cupra.

Os Mikakus x Cupra Born, assim se chamam os ténis, têm uma outra particularidade: “são os primeiros ténis sem género da marca”, o que revela que há uma preocupação por parte das duas marcas em ir ao encontro das novas tendências. E estas valorizam também, cada vez mais, opções sustentáveis, razão pela qual o material usado na confecção dos Born para os pés é “feito a partir de têxteis reciclados, tratados e rejuvenescidos que conferem as melhores propriedades ao calçado, tornando-o resistente, flexível e impermeável”. Além desse tecido especial, designado “Ecolive”, os novos ténis da Mikakus distinguem-se pela ligação ao automóvel em detalhes como os códigos na parte de trás das solas e a presilha traseira, pormenores que evocam respectivamente o código dos pneus usados pelo Born e os cintos de segurança de um carro.

Segundo o director global de Estratégia, Desenvolvimento de Negócios e Operações da Cupra, Antonino Labate, os novos ténis são mais do que um simples par de sapatos disponíveis em três cores (azul, preto e caqui). “Os ténis Mikakus x Cupra Born são mais uma prova da nossa ambição em querer criar um estilo de vida inspirado pelos nossos valores, que vão além do próprio automóvel“, referiu Labate, aproveitando ainda para realçar que a Cupra partilha com a Mikakus a “visão de inspirar o mundo a partir de Barcelona, através de produtos exclusivos e não convencionais”. Quanto ao preço, convencionou-se no site da Mikakus que se fixa nos 145€, independentemente da cor escolhida.