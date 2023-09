O Raval é a grande esperança da Cupra para fazer disparar as vendas de veículos eléctricos, uma vez que o mini SUV com linhas agressivas, que se pode igualmente apelidar de crossover, faz parte da família de modelos a bateria que serão produzidos na fábrica de Martorell, em Barcelona. Além deste Cupra, também a Volkswagen verá sair da mesma linha o ID.2, o mesmo acontecendo com a Skoda e, quem sabe, a Seat…

O Raval será concebido sobre a plataforma MEB Entry, a versão mais curta e estreita da MEB que serve de base para os VW ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 e ID. Buzz, além do Audi Q4 e-tron e do Skoda Enyaq. A MEB Entry permite montar um motor à frente, na versão de tracção apenas a um eixo (ao contrário do que acontece na MEB), mas existirão diversos níveis de potência e dois níveis em termos de capacidade de bateria.

Na versão exposta no IAA de Munique, o Cupra Raval voltou a confirmar que surgirá já em 2025, data igualmente prevista para os “irmãos” da Volkswagen e da Skoda. Este crossover eléctrico possuirá um comprimento de 4,03 m, o que o torna 2,9 cm mais pequeno do que o Seat Ibiza, mas compensará o menor comprimento face a utilitários como o Ibiza com uma frente mais curta, o que lhe garantirá um habitáculo mais generoso.

A potência anunciada para a unidade exposta era de 166 kW/226 cv, a que associa uma autonomia de 440 km. Este valor será equivalente aos 450 km reivindicados pelo ID.2all e aos 426 km do ID.3 com 58 kWh de capacidade. Isto deixa espaço para uma segunda bateria mais pequena, com cerca de 45 kWh, cuja autonomia poderá rondar 340 km, caso se mantenha o nível de eficiência, pois só com um acumulador mais pequeno e um motor menos potente será viável atingir uma fasquia de preços ligeiramente acima dos 25.000€.

O protótipo Cupra DarkRebel 17 fotos

Igualmente presente em Munique esteve o Cupra DarkRebel, o vistoso desportivo que nasceu virtualmente, mas que a marca espera que venha a evoluir para modelo de série. Se bem que de momento o exuberante coupé exiba linhas atraentes, está longe de avançar para a linha de produção. Se isto vier a acontecer, é de esperar que o DarkRebel consiga manter tantos dos seus actuais trunfos estilísticos quanto possível.

