O internacional senegalês Sidy Sarr, de 26 anos, que, nas últimas três épocas esteve ao serviço do Nimes, é o mais recente reforço do Desportivo de Chaves, anunciou esta quinta-feira o clube da I Liga portuguesa de futebol.

“Com uma compleição física assinalável (1,96 m), o internacional senegalês tem uma vasta experiência no futebol europeu, onde já atuou nas principais divisões da Bélgica e França”, destacou o clube transmontano na sua página na rede social Facebook.

O médio defensivo esquerdino, natural de Dakar, conta com seis internacionalizações e dois golos ao serviço da seleção do Senegal no palmarés. Nas últimas três temporadas, vestiu a camisola do Nimes, clube francês onde cumpriu 48 jogos e marcou um golo.

Na sua passagem pela Europa, Sidy Sarr já vestiu, também, as cores do Châteauroux e do Lorient, em França, bem como as do Kortrijk, na Bélgica, estreando-se, agora, em solo português para reforçar o meio campo dos ‘valentes transmontanos’.

De acordo com o clube, “por se encontrar na condição de jogador livre, pode dar o contributo à equipa no imediato”.

No regresso ao principal escalão do futebol nacional, a formação flaviense já tinha contratado o médio Hélder Morim (ex-Leixões), os defesas-centrais Nélson Monte (ex-Almería, Espanha), Steven Vitória (ex-Moreirense), Edu Borges (ex-Pedras Salgadas), Guilherme Willian da Silva (ex-Vianense) e Carlos Ponck (ex- Basaksehir), o lateral-direito Sylla Habib (ex-União de Leiria), os laterais-esquerdos Euller Cavalcanti (ex-AEL Limassol) e Sandro Cruz (ex-Benfica), bem como os avançados Héctor Hernández (ex-Rayo Majadahonda), Jonny Arriba (ex-Villarreal) e, mais recentemente, Luther Singh (ex-Copenhaga).

O clube assegurou ainda os guarda-redes Ziga Frelih (ex-Gil Vicente), Rodrigo Moura (ex-Trofense), Valentino Rodrigues (ex-Lens) e Gonçalo Pinto (ex-Sporting B).