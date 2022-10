Era um dérbi marcado sempre pelo ambiente de tensão, passou todos os limites do que já tinha acontecido, terminou como uma das maiores tragédias num estádio de futebol nas últimas décadas: depois da vitória do Persebaya Surabaya frente ao Arema no Kanjuruhan Stadium, em Malang, uma invasão de campo com violentos confrontos e intervenção da polícia de choque terminou com pelo menos 127 mortos.

Una de las peores tragedias de la historia en un estadio de fútbol: 127 muertos en un partido de la Liga de Indonesia. Los hinchas de Arema y Persebaya Surabaya se enfrentaron después del partido, generando un caos inolvidable. pic.twitter.com/ImxS3hoF4Y — SportsCenter (@SC_ESPN) October 1, 2022

Salam takziah buat keluarga mangsa korban akibat rusuhan bolasepak di Stadium Kanjuruhan, Malang Indonesia. Dikhabarkan hampir 100 org terkorban ketika perlawanan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya. Sukan sepatutnya menyatukan, bukan berbunuhan. pic.twitter.com/KRSvveyCi1 — ???????? Malaysia Prihatin ???????? (@ZamPJ) October 1, 2022

De acordo com a imprensa local, a entrada de muitas centenas de adeptos em campo deu início a atos de violência que levaram a polícia de choque a disparar gás lacrimogéneo, o que fez com que dezenas de pessoas fossem levadas pela confusão e pisadas pela multidão que tentava fugir dessa zona. Em paralelo, houve também tiros disparados das autoridades presentes no sentido de dispersar a invasão de campo. Há também registos de vários conflitos nas horas seguintes já nas imediações do estádio com a polícia.

Sepakbola Indonesia Berduka ???? Telah terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh suporter Arema FC usai pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya dengan skor 2-3 di Stadion Kanjuruhan. Kejadian sempat mencekam terlebih saat pemain Persebaya memasuki ruang ganti.#BRILiga1 pic.twitter.com/LykQoxUqVL — NalaR ®️ ☕ (@Paltiwest) October 1, 2022

“127 pessoas morreram, duas delas são polícias. 34 dos falecidos morreram no estádio, os outros morreram no hospital quando estavam a ser tratados. Há ainda 180 pessoas feridas a receber atenção médica”, confirmou o inspetor geral da polícia indonésia, num número que poderá ainda aumentar nas próximas horas. Não foram ainda acrescentados mais dados sobre o que se falhou nesta estratégia.

????#BREAKING: au moins 120 supporters de football sont morts en #Indonésie après une émeute qui a éclaté à l'issue d’un match de championnat opposant Arema FC à Persebaya Surabaya. De nombreux supporters ont été transportés d'urgence dans les hôpitaux de Kanjuruhan et Wava Husada. pic.twitter.com/gKLDRBYMFX — Erick_Kapuku (@Erick_Kapuku1) October 1, 2022

O Arema, onde joga o antigo avançado do Belenenses SAD Abel Camará (que marcou os dois golos da sua equipa) e Sérgio Silva, e o Persebaya Surabaya já lamentaram o sucedido, num período em que o Campeonato da Indonésia foi suspenso pelos responsáveis pelo menos durante uma semana.

[Veja em baixo alguns dos vídeos que circulam da tragédia no Kanjuruhan Stadium]

Aremania Rusuh ????

Mengamuk di Stadion setelah Arema FC Dipermalukan Persebaya Surabaya di Kandangnya (Kanjuruhan) pic.twitter.com/X3ahN3d4Kk — JOKER G10N (@joker_g10n) October 1, 2022

Rusuh suporter Arema FC turun ke lapangan, usai timnya kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya, pada laga pekan ke-11 Liga 1 2022/2023 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (1/10) malam WIB. Kredit: Bimaswara Dumugi#bolaskorcom #liga1 #aremania #bonek #rusuhsuporter pic.twitter.com/YKgjfcV3Yy — bolaskor.com (@bolaskorcom) October 1, 2022

Suasana di dalam stadion setelah pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya di stadion Kanjuruhan, (sabtu, 1/10/22). Makin menambah daftar panjang Citra buruk persepakbolaan Indonesia.https://t.co/DfuiN5kQQf pic.twitter.com/NqSpK0iowf — Kang Nongkrong (@BakulJamu_79) October 1, 2022

Al menos 127 personas han muerto en los disturbios ocurridos en el estadio Kanjuruhan en Kepanjen (Indonesia). Se había disputado el partido de la Liga Indonesia entre el

Arema FC contra el Persebaya Surabaya. pic.twitter.com/lC3p19TNwt — NIPORWIFI © (@niporwifi) October 1, 2022

#URGENTE

Al menos 120 personas han muerto en los disturbios ocurridos en el estadio Kanjuruhan en Kepanjen (Indonesia). Se había disputado el partido de la Liga Indonesia entre el

Arema FC contra el Persebaya Surabaya. pic.twitter.com/A0xBn8hlGA — ???????????????????????????????????????????????????? (@productoresUY) October 1, 2022

#ultimomomento Disturbios durante el partido entre el Arema FC y Persebaya Surabaya, celebrado en el estadio #Kanjuruhan, en #Malang #Indonesia, que culminó 2-3, dejó al menos 127 muertos y 180 heridos. pic.twitter.com/vHPCH7RZdC — El Digital Panamá (@Eldigitalpma) October 1, 2022

BREAKING NEWS❗️

Laga antara Arema FC vs Persebaya Surabaya, Sabtu (1/10/2022).

Berakhir tragis, dikabarkan sekitar 40 orang jadi korban (semoga tdk bertambah) akibat kerusuhan usai laga.

????????

(Tragedi Kanjuruhan) pic.twitter.com/Z0P9iBM0Ov — L@Arismi1 (@LArismi11) October 1, 2022