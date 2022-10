O primeiro dos quatro sistemas de defesa antiaérea Iris-T prometidos pela Alemanha foi esta terça-feira entregue ao governo ucraniano na fronteira com a Polónia, de acordo com reportagens da imprensa alemã.

O sistema antiaéreo, considerado por alguns especialistas como o mais moderno que existe atualmente, foi fabricado pela empresa de armas Diehl Defense e o Exército Alemão (Bundeswehr) não possui atualmente nenhuma cópia.

Segundo o semanário “Der Spiegel”, a primeira unidade fabricada pela Diehl seria adquirida pelo Egito, que no entanto a entregou à Ucrânia, que receberá os três sistemas restantes prometidos por Berlim no próximo ano.

O principal objetivo do Iris-T é a proteção da população civil e, como disse recentemente o chanceler alemão Olaf Scholz, uma única unidade poderia proteger “uma cidade inteira” de ataques aéreos.

Os projéteis antiaéreos deste sistema podem atingir alvos a uma altura de 20 quilómetros e a uma distância de 40 quilómetros, que é um alcance maior que o dos mísseis antiaéreos Stinger que Berlim também forneceu.

Os sistemas Iris-T são compostos por três partes: os projéteis, que podem ser montados em qualquer camião equipado com rampa, um radar e um módulo de comando, que são instalados em outros dois veículos.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou esta terça-feira uma teleconferência com líderes do clube G7 de nações industrializadas para que os aliados da Ucrânia forneçam, não apenas sistemas de defesa aérea, mas também mísseis suficientes para lidar com ataques russos.

Zelensky fez esta chamada depois de várias cidades ucranianas e infraestruturas do sistema energético terem sido atingidas nos últimos dois dias por mísseis russos, em ataques que fizeram, pelo menos vinte mortes, e uma centena de feridos.