Em atualização

A primeira sessão de julgamento do jovem de 18 anos que foi detido no mês de fevereiro deste ano arrancou esta terça-feira e, à entrada do Tribunal Central Criminal de Lisboa, o advogado do jovem, Jorge Pracana, disse que, neste caso, “a injustiça, ou justiça, vai depender dos magistrados”. “Espero que duas delas (das quatro testemunhas que a defesa de João Carreira chamou) nos ajudem.”

João Carreira está acusado pelo Ministério Público pela prática de dois crimes de terrorismo — um na forma tentada — e pela prática de um crime de detenção de arma proibida. Ainda antes do início da sessão, Jorge Pracana considerou que a justiça foi célere, mas criticou a dimensão que o caso ganhou. “Não era necessário criar um alarme com aquela dimensão”, disse Jorge Pracana, referindo-se, sobretudo, à forma como o caso foi divulgado pelas autoridades. “Todos nós somos filhos, somos pais”, acrescentou.

Temos na frente um jovem com 18 anos, a quem eu quero garantir um futuro com alguma estabilidade. Tem uma vida pela frente, independentemente daquilo que ele fez, ou não fez.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O seu plano seria levar a cabo um ataque na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que estaria marcado para o dia 11 de fevereiro. No entanto, este plano foi denunciado às autoridades internacionais alguns dias antes por “uma pessoa não identificada”, adiantou o Ministério Público no final de julho. Este caso envolveu o FBI, já que foi esta autoridade a transmitir “a informação à Polícia Judiciária, permitindo assim a realização e diligências que conduziram à detenção do arguido em flagrante delito”.

O jovem ficou em prisão preventiva logo em fevereiro, mas as medidas de coação foram alteradas em maio. Nessa altura, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu internar preventivamente o arguido no Hospital Prisional de Caxias.