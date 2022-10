Foi necessário esperar 120 anos para assistir ao surgimento do primeiro modelo 100% eléctrico da Rolls-Royce. O Spectre foi finalmente revelado, com o construtor a confirmar que não faltam os clientes desejosos de um veículo que respeite o tradicional requinte e qualidade da marca britânica, mas que seja isento de ruído e emissões poluentes. O Spectre iniciará as entregas a clientes no final de 2023.

O primeiro eléctrico da Rolls surge como um coupé elegante, sendo muito similar ao Wraith apresentado em 2013, apenas com o motor 6.5 V12 sobrealimentado a gasolina de 632 cv e 800 Nm, que estava limitado a 250 km/h, mas não precisava de mais de 4,6 segundos para ir de 0-100 km/h. O novo Spectre mantém na generalidade a mesma linha, mas é 19 cm mais comprido e 10 cm mais generoso entre eixos, o que juntamente com a bateria explica um incremento de 540 kg no peso total, atingindo 2975 kg. Aliás, as semelhanças entre o Wraith e o Spectre não se limitam às formas, uma vez que até na denominação dos dois modelos há uma clara aproximação no significado.

Portas "suicidas" no coupé eléctrico de quatro lugares 17 fotos

A Rolls-Royce realça que se a bateria de 700 kg aumenta o peso, por outro lado, tem a vantagem de assegurar uma maior rigidez ao chassi, com os técnicos britânicos a anunciarem um ganho de 30% neste domínio. A capacidade do acumulador não foi revelada, mas o peso da bateria e o facto de um veículo com este peso mastodôntico ser capaz de anunciar 520 km de autonomia indicam que poderá ser superior a 120 kWh.

Há coisas que nunca mudam, como o "Spirit of Ecstasy" a ornamentar o capot de um Rolls 8 fotos

Também em relação à mecânica o construtor não abriu muito o jogo, revelando apenas que o condutor poderá contar com um total de 585 cv e 900 Nm de binário, sem concretizar se o Spectre monta um motor ou dois. Independentemente deste “detalhe”, o coupé eléctrico da Rolls-Royce irá com aparente alegria de 0-100 km/h em apenas 4,5 segundos, um décimo melhor do que o Wraith.

O preço será anunciado mais próximo do início da produção, mas a marca avança desde já que se situará entre o valor de um Cullinan e de um Phantom.