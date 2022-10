Já em 2019 a Tesla tinha brilhado nos crash-tests da EuroNCAP, o organismo que avalia a protecção que os veículos comercializados nos países da União Europeia oferecem aos seus utilizadores. Tudo o que sejam embates frontais, laterais e contra postes permitem avaliar a eficiência do veículo, enquanto estrutura capaz de proteger os ocupantes, da mesma forma que são avaliados os sistemas de ajuda electrónica à condução. Então, foi o Model 3 que surpreendeu a concorrência, sobretudo a alemã, que tradicionalmente dominava este tipo de crash-tests.

Agora em 2022 foi a vez do Model Y, já fabricado na Alemanha, que teve a hipótese de brilhar, ao bater a concorrência e, no processo, alcançar o melhor valor de sempre nos exigentes testes europeus. Talvez por o desempenho ter sido tão impressionante e superior aos concorrentes, a EuroNCAP suspeitou de marosca após denúncio de um hacker, o que levou os seus técnicos a analisar o software e descobrir que este recebia informação do GPS, alimentando a suspeita de batota.

Depois de umas semanas a analisar o software ao pormenor, os técnicos da EuroNCAP concluíram finalmente que não havia motivos para suspeitas. Depois do secretário-geral do EuroNCAP, Michiel van Ratinger, já ter dado os parabéns à Tesla, pela “verdadeiramente espectacular pontuação recordista obtida com o Model Y”, agora foi a vez do director deste organismo, Aled Williams, admitir que “não há qualquer evidência que a Tesla tenha feito batota nos crash-tests”, salientando que “estas análises são fundamentais para garantir a integridade das avaliações sobre a segurança realizadas pelo EuroNCAP”.

Em relação ao facto dos modelos da Tesla receberem informação da sua localização a cada momento, o que suscitou a dúvida de que o software poderia estar programado para os testes, Aled Williams admite que essa informação é necessária para identificar o país e o mercado onde o veículo circula, de forma a adaptar-se à legislação local, bem como às marcações da estrada e ao tipo de sinais de trânsito. De recordar que o Model Y da Tesla obteve uma classificação de 98% nos sistemas de ajuda à condução proporcionada pelo Autopilot, além da protecção a peões e ciclistas, ultrapassando a concorrência.