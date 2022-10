No dia que marca os oito meses do início da guerra na Ucrânia, o Presidente Volodymyr Zelensky sublinhou as conquistas das forças ucranianas frente aos russos, lembrando que ainda há um “caminho a percorrer até à vitória”.

“A Ucrânia está a quebrar o chamado ‘segundo exército do mundo‘ e a partir de agora a Rússia será apenas um pedinte. Estão a implorar algo no Irão, a tentar arrancar algo dos países europeus, a inventar coisas absurdas sobre a Ucrânia, a intimidar, enganar …”, afirmou Zelensky.

No habitual discurso, adiantou que as tropas ucranianas continuam a libertar o território “passo a passo”, mostrando-se confiante de que também a região de Zaporíjia e a península da Crimeia – anexada pela Rússia em 2014 – serão recuperadas.

O líder ucraniano disse ainda que a Rússia está a perder poder com a invasão. “Havia a influência do gás, não mais. Havia a influência militar, está a evaporar-se. Havia o peso político, agora há uma isolação crescente. Havia uma ambição ideológica, agora só há nojo”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Rússia nunca mais será um sujeito que pode ditar algo sobre alguém. Já não tem o potencial para o fazer. O mundo vê isso. O potencial russo está a ser desperdiçado nesta loucura, numa guerra contra o nosso Estado e contra todo o mundo livre.”

Esta segunda-feira, Zelensky dirigiu-se também ao povo de Israel, através da Conferência da Democracia, alertando para o reaproximar da Rússia e do Irão. Lembrando as acusações de que Moscovo está a usar drones iranianos nos ataques, pediu sistemas de defesa antimísseis para ajudar a defender o céu ucraniano.