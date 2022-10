Os estúdios de animação Disney lançaram uma nova curta-metragem onde a protagonista é, pela primeira vez, uma rapariga plus-size. Chama-se “Reflect” (Reflexo) e está inserida na segunda temporada da série “Short Circuit”, disponível na plataforma Disney+.

Segundo o comunicado oficial, a curta-metragem é realizada por Hillary Bradfield, que participou em alguns filmes de relevo da Disney como “Frozen 2” e “Encanto”. A personagem principal é Bianca, “uma bailarina que luta contra o seu próprio reflexo, ultrapassando as dúvidas e o medo ao canalizar a sua força interior, graça e poder”.

