A década de 60 do século passado foi uma era de mudança. Há poucos meses, uma reposição dos filmes de John Cassavetes recordava a importância do realizador norte-americano para a fundação de uma linguagem do cinema independente, seja aquela que existe dentro da obra, mas também a que nasce da criação de ferramentas para os filmes se erguerem. A história desse cinema independente, sobretudo o norte-americano, não se fez apenas através de pessoas que podiam estar no sistema – e, no caso de Cassavetes, ele fez parte da indústria, como ator e realizador. Fez-se também daquelas que não o reconheciam, que queriam criar outro cinema, outro discurso.

A retrospetiva L.A. Rebellion no LEFFEST é um espaço para essa história. É a maior retrospetiva feita na Europa em volta deste movimento homónimo (e contará com a presença de alguns dos realizadores), também denominado como Los Angeles School Of Black Filmmakers, com início na década de 1960 e que se prolongou até finais na década de 1980. O movimento começa com a formação académica de alguns jovens afro-americanos na UCLA. A consciencialização de que não havia lugar para eles dentro de Hollywood e, por consequência, que a vida negra nos Estados Unidos não estava representada no cinema, levou-os a formar um movimento que, por força dos tempos, crescia em movimento com os Black Panther. Eram tempos de mudança e a programação do LEFFEST reconhece-o ao incluir na programação dois documentários em volta de Angela Davis, “Angela Davis: Portrait Of a Revolutionary”, de Yolande DuLuart, e “Free Angela Davis And all Political Prisoners”, de Shola Lynch (este inédito em Portugal).

Também existiam movimentações paralelas no cinema norte-americano durante os anos 1970s. Noutro nível, também acontecia o Blaxploitation. Embora não seja comparável, a sua assimilação comercial ou, melhor, a maior predisposição para entrar no imaginário da cultura popular (pelo jogo com géneros cinematográficos e, também, pelas populares bandas-sonoras), criou barreiras invisíveis para olhar para o outro cinema afro-americano de então. No fundo, é a história de sempre, aceita-se sempre melhor a narrativa de fugir às regras, cumprindo-as, do que quem foge realmente às regras. Os realizadores e atores da L.A. Rebellion criaram as suas próprias regras.

