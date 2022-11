O antigo presidente e fundador da Iniciativa Liberal acusa o líder cessante, João Cotrim Figueiredo, de o ter interrompido durante o último Conselho Nacional com “expressões desprimorosas, habitualmente usadas com gado para o parar”, como consta de um direito de resposta enviado por Miguel Ferreira da Silva ao Observador.

Questionado pelo Observador, João Cotrim Figueiredo recusou-se a falar sobre aquilo que considera um “desrespeito grave de comentar fora do Conselho Nacional o que se passa nesse órgão”, acrescentando que tem esse cuidado, “ao contrário” do o antigo presidente da IL.

Ainda assim, numa nota de poucas palavras, Cotrim saiu ainda em defesa de Miguel Rangel, secretário-geral da IL, e ao ataque a Miguel Ferreira da Silva: “Direi apenas que não ficarei indiferente sempre que alguém puser em causa a competência de pessoas que foram essenciais ao sucesso da IL, especialmente quando tais dislates vêm de figuras que não demonstram apreço pela verdade.”

Em causa está a discussão sobre a data limite de inscrição para que os membros pudessem entrar na Convenção eletiva da IL em que vai ser escolhido o sucessor de Cotrim Figueiredo. Vários conselheiros revelaram ao Observador que a discussão envolveu duas propostas (uma de 20 dias e outra de 10) e que o antigo presidente do partido se dirigiu de forma “desagradável” ao secretário-geral do partido, Miguel Rangel.

Miguel Ferreira da Silva, de acordo com os relatos ouvidos pelo Observador, terá colocado em causa o profissionalismo de Miguel Rangel por este assumir que seria difícil organizar um evento de tal dimensão nesse espaço temporal (10 dias) — a IL permite que todos os membros possam marcar presença na reunião magna, o que faz com que só após as inscrições seja possível confirmar o espaço onde caibam todos os participantes.

Na versão do antigo presidente uma distância de 20 dias era “insustentável” porque “calhava a 1 de janeiro” e “desmentia os argumentos de João Cotrim há um ano sobre marcação das legislativas”. Como tal, Ferreira da Silva garantiu que se ofereceu para “encontrar soluções logísticas” — algo que outros conselheiros o acusam de ter feito de forma desrespeitosa.

Mais do que ter dito que João Cotrim Figueiredo se dirigiu com “expressões desprimorosas, habitualmente usadas com gado para o parar“, Miguel Ferreira da Silva assegurou que fez “notar o dever de correção e respeito para com os conselheiros, tal como a IL faz ao primeiro-ministro sobre intervenções na Assembleia da República”.

De referir que, no fim do Conselho Nacional, Miguel Ferreira da Silva foi um dos primeiros a sair da sala e dirigiu-se a alguns dos jornalistas presentes com as primeiras acusações a Cotrim Figueiredo: “Sei que não estão interessados, mas o presidente demissionário do partido tentou calar o presidente fundador do partido”, afirmou. A afirmação deixava claro que o ambiente tinha aquecido entre os conselheiros, mas o antigo presidente abandonou o hotel onde decorreu o evento sem deixar tempo para perguntas.