O presidente do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), Pedro Matias, terá comprado um Audi A6 de 2017 por apenas 50 euros ao próprio organismo que gere, tendo-o revendido dois meses depois, apurou a TVI, que teve acesso a uma ata não assinada que comprova a venda do carro.

“Deliberado alienar a viatura AUDI 3.0 TD1 ao Dr. Pedro Matias pelo montante de 50,00 euros”, lê-se na ata, que foi deliberada por “maioria pela administradora Besma Kraiem e pelos administradores João Safara e José Figueira” não tendo “o Dr. Pedro Matias entrevido em virtude de ter interesse na mesma”.

A venda do carro, que tinha um valor entre os 24 e os 35 mil euros (sendo que novo pode chegar ao 65 mil euros) e que estava num regime de leasing, foi registada na ata, sendo que a ISQ garante que vendeu o Audi A6 por quase 17 mil euros. No entanto, essa informação não é a que consta no documento oficial.

Confrontado por esta informação, o responsável da área financeira do ISQ e também membro da administração, João Safara, nunca negou o prejuízo da empresa pela venda do carro, tendo remetido uma resposta para a assessora de imprensa — que garante que a venda do Audi foi feito pela venda do mercado, tendo apresentando provas de uma vistoria da marca alemã.

A TVI nunca teve acesso ao comprovativo dos quase 17 mil euros, para além de que fonte da Audi garantiu que o carro seria vendido por cerca de 25 mil euros.

Apesar do Instituto de Soldadura e Qualidade ser um organismo privado, o organismo tem utilidade pública, tendo recebido três milhões de euros em subvenções estatais em 2021, ao passo que em 2020 recebeu 2, milhões de euros.

Depois da compra do carro por 50 euros, Pedro Matias, que foi assessor do primeiro governo de António Costa, acabou por revendê-lo dois meses depois, mas recusa divulgar o valor.