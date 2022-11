O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou esta quarta-feira a Rússia de ter querido enviar uma mensagem ao G20 com o ataque na Polónia, que atribuiu às forças russas.

Há “um Estado terrorista entre vós, contra o qual temos de nos defender”, disse Zelensky numa segunda intervenção por videoconferência na cimeira do G20, segundo texto do discurso visto pela agência francesa AFP.

A Polónia, que é membro da NATO, disse que um “projétil de fabrico russo” caiu no seu território na terça-feira, próximo da fronteira com a Ucrânia, provocando a morte de duas pessoas.

A Rússia bombardeou infraestruturas de energia por toda a Ucrânia na terça-feira.

O Ministério da Defesa russo negou que o míssil que atingiu a Polónia tenha sido disparado pelas suas forças.

A cimeira, em que Zelensky participou no primeiro dia, na terça-feira, terminou esta quarta-feira em Nusa Dua, na ilha indonésia de Bali, com a aprovação de uma declaração segundo a qual a maioria dos membros do G20 “condenou veemente a guerra na Ucrânia”.

Na declaração, os membros do grupo das 20 economias mais desenvolvidas e emergentes disse também que “outras posições” sobre o conflito.