O telescópio espacial James Webb conseguiu captar uma imagem nunca antes vista de uma ampulheta celestial colorida a criar-se a partir do centro de uma estrela embrionária, localizada numa nuvem negra. A formação composta por poeiras azuis e cor de laranja resulta do processo de desenvolvimento da protoestrela L1527, localizada na região da constelação de Touro. As imagens foram reveladas esta quarta-feira, 16 de novembro.

Segundo um comunicado da Nasa e da Agência Espacial Europeia, estas formações de nuvens coloridas são apenas visíveis através de luz infravermelha, sendo para isso necessária a utilização de ferramentas específicas como foi o caso da Nircam, câmara infravermelha do telescópio James Webb. As nuvens coloridas resultam de colisões entre a matéria formada pela estrela e a matéria externa que a rodeia.

A L1527 é uma protoestrela de classe 0 — a primeira na escala de formação de estrelas — e deverá ter cerca de 100 mil anos, segundo as estimativas da Agência Espacial Europeia. A sua localização fica a 430 anos luz da terra.

Resultado de um investimento de cerca de 10 mil milhões de dólares, o telescópio James Webb está operacional desde julho deste ano e é o mais poderoso alguma vez construído. Um dos seus principais objetivos é precisamente o estudo do ciclo de vida das estrelas.