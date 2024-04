Um astronauta japonês será o primeiro não americano a pousar na Lua, como parte de uma missão do programa norte-americano Artemis, revelaram esta quarta-feira os líderes dos dois países.

“Dois astronautas japoneses participarão em futuras missões americanas, e um deles será o primeiro não americano a pousar na Lua”, frisou o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, durante uma conferência de imprensa conjunta em Washington com o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

O líder japonês, em visita oficial, saudou o “tremendo sucesso no campo espacial”, anunciando que o Japão vai fornecer em troca um veículo lunar ultrassofisticado.

O programa norte-americano Artemis visa estabelecer uma presença humana duradoura na Lua, e deve enviar para o satélite terrestre a primeira mulher e a primeira pessoa negra.

Entre 1969 e 1972, o programa Apollo levou à Lua 12 homens norte-americanos, todos brancos. Estas são as únicas 12 pessoas que pisaram solo lunar.

“A América não caminhará mais sozinha na Lua”, celebrou o chefe da NASA, Bill Nelson, num vídeo publicado nas redes sociais.

When great nations work together, we extend our reach into the stars.

Today, @POTUS and @kishida230 announced the next chapter in the U.S.-Japan lunar partnership. Together, our astronauts will cover ground we’ve never covered before. pic.twitter.com/dXFJHRakGW

— Bill Nelson (@SenBillNelson) April 10, 2024