Foi a pergunta que todos fizeram assim que começou a cerimónia de abertura do Mundial do Qatar: quem era o rapaz que estava a falar com Morgan Freeman no centro do relvado do Estádio Al Bayt? A resposta é Ghanim Al-Muftah, um jovem qatari de apenas 20 anos que é dono de uma história verdadeiramente impressionante.

Um de dois gémeos, Ghanim nasceu com síndrome de regressão caudal, um problema raro que afeta o desenvolvimento da coluna vertebral e que o deixou sem pernas. Com poucas chances de sobrevivência para lá da infância, surpreendeu toda a equipa de médicos que o acompanhava ao viver para lá dos 15 anos e desde então tem-se dedicado a ser um verdadeiro exemplo para os mais jovens — no mundo, no geral, e no Qatar, em particular.

Morgan Freeman at the opening ceremony of the 2022 FIFA World Cup in Qatar ????#CitiSports #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/HmwrV4UOO8 — Citi Sports (@CitiSportsGHA) November 20, 2022

Atribuindo todo o sucesso aos pais, que sempre insistiram na ideia de que Ghanim Al-Muftah poderia ter uma vida normal para lá das circunstâncias em que nasceu, tornou-se o mais jovem empresário do Qatar ao fundar a Gharissa Ice Cream, uma marca de gelados que tem seis subsidiárias e emprega 60 funcionários. De acordo com uma entrevista recente, o qatari pretende expandir o negócio e abrir mais lojas ao longo de toda a região do Golfo mas tem uma ambição superior: ser primeiro-ministro do Qatar. Para isso, entretanto, começou a licenciatura em Ciência Política.

Apesar das naturais limitações físicas, Ghanim Al-Muftah pratica natação, mergulho, futebol, escalada e skate e tem o sonho de ser, um dia, um atleta paralímpico. Na escola, o jovem qatari costumava jogar futebol com chuteiras calçadas nas mãos e atuava ao lado dos restantes colegas, tendo recentemente alcançado o objetivo de escalar a Jebel Shams, a mais alta montanha de toda a região do Golfo. Para os próximos anos, já garantiu que quer chegar ao topo do Monte Evereste.

Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, é uma autêntica celebridade no Qatar e em todo o Médio Oriente e este domingo, na cerimónia de abertura do Mundial 2022, foi uma das estrelas do dia ao lado do ator Morgan Freeman.