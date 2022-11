O corpo do homem de 38 anos que tinha desaparecido no sábado, no rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco, foi encontrado esta manhã, informou fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o homem de 38 anos foi encontrado sem vida, cerca das 09h50, dentro da água.

O corpo foi resgatado e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal de Castelo Branco.

O homem foi dado como desaparecido, no sábado, após o afundamento da embarcação em que seguia.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 17h28, “por um popular que se apercebeu do sucedido”.

O homem “estava [a bordo] de um bote que se terá afundado”, referiu uma fonte da Proteção Civil à agência Lusa, naquele dia.

Após o alerta, os bombeiros e a GNR iniciaram as operações de busca, que se prolongaram ao longo de seis dias.