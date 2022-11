O Natal é uma época de tradições e uma delas é fazer das montras dos grandes armazéns internacionais uma verdadeira celebração. As janelas tornam-se quadros imaginados para cativar e animar o público. Há muitos temas que prometem limitar as celebrações deste Natal, mas entre magia de quadra e o apelo ao consumo de que estas lojas precisam, a tradição mantém-se e há muitas moradas para visitar em Londres, Paris e Nova Iorque na galeria no topo deste artigo.

Em Londres, os Harrods e a casa Dior juntaram-se para criar “The Fabulous World of Dior” o que, traduzido para as montras da loja, significa o universo da marca francesa reinventado em modo biscoito de gengibre. No interior, um café, uma exposição e duas pop-ups aguardam os visitantes que não ficaram satisfeitos apenas com as montras. As janelas da Fortnum & Mason tornaram-se numa espécie de banda desenhada de Natal, com uma série de cenários inspirados na quadra. Os Harvey Nichols também voltaram a iluminar as suas montras para dar protagonismo a manequins com propostas de moda. Os Selfridges revelaram as suas montras de Natal ainda em outubro, sob o tema “Season’s Feastings” (“Banquetes da época”), uma celebração do poder da comida para unir as pessoas, explica a marca.

Em Paris, a Boulevard Haussmann é o epicentro das montras de Natal. Lado a lado estão os armazéns Printemps e Lafayette e, por esta altura do ano, quando as montras ganham vida com luzes e bonecos em movimento o passeio enche-se de gente para as ver. Os Printemps fizeram uma parceria com a marca de moda espanhola Loewe e contaram com a ajuda de Isabelle Huppert e Naomi Campbell para revelar as montras deste ano. Ao longo de 11 janelas conta-se a história do Pai Natal que anda com a sua trupe em viagem por diferentes cenários. Foram necessárias 150 pessoas durante três semanas e 650 horas de trabalho para montar cerca de 40 mil decorações e quase três quilómetros e meio de luzes, segundo comunicado. Nos armazéns Lafayette, além das montras extra coloridas, há ainda a árvore de Natal gigante e suspensa sob a famosa cúpula do edifício.

Por esta altura do ano também Nova Iorque se ilumina para celebrar e a revelação das montras dos grandes armazéns tem um papel importante no arranque da quadra natalícia. Nos Bergdorf Goodman o tema escolhido para animar as janelas da 754ª Avenida foi “Magic in the Making”, com o objetivo de homenagear os artesãos da comunidade. O resultado são as habituais exuberantes montras, que combinam o luxo e a excelência da manufatura. Em cada uma das sete janelas brilha uma arte diferente entre o trabalho da madeira, a costura, a escultura em papel, o mosaico, o papier-mâché, o trabalho do metal e o scrapbooking (livro de recortes). Os Saks Fifth Avenue iluminaram-se ao som de Elton John. Os armazéns contribuíram com uma doação de um milhão de dólares para o Rocket Fund da Elton John AIDS Foundation e o músico britânico sentou-se ao piano para tocar “Your song” enquanto, não só as seis janelas centrais, mas todo o edifício se iluminava. Nos Macy’s a renda Tiptoe continua a ser a anfitriã dos visitantes. Nas montras estão retratados diferentes universos, de uma vila em casinhas de biscoito a uma família de raposas com pijamas a condizer com os embrulhos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR