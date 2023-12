Lx Ho Ho Factory

LxFactory, Rua Rodrigues de Faria 103, 1300-501 Lisboa. Dias 8 e 10 de dezembro. Participação gratuita.

Para alertar para a importância da sustentabilidade: o espírito de um Natal consciente, criativo e sustentável vai invadir o LxFactory nos dias 8 e 10 de dezembro através de workshops e atividades gratuitas. O Lx Ho Ho Factory decorre entre a Fábrica L e a Comur (A Conserveira De Portugal) e tem como objetivo apelar para a importância do consumo sustentável e da reutilização de materiais. Na sexta-feira, a artista Nastya vai mostrar aos participantes como é que se pode dar uma nova vida a malas, roupas, botas, acessórios e até mesmo a cadernos. Já no domingo, a artista Sofia Cotrim vai dar um workshop de enfeites de Natal, feitos através de materiais que há em todas as casas, e a ambientalista Joana Guerra Tadeu vai ensinar a transformar resíduos em ornamentos, presentes ou embrulhos. A programação completa pode ser consultada nas redes sociais da organização.

Jazz in Avenida

Avenida da Liberdade, Lisboa. Dia 8 de dezembro. Entrada gratuita.

Para um roteiro de jazz até à noite: começa às 12h00 e continua pelo dia adentro em 10 palcos diferentes da Avenida da Liberdade, em Lisboa. O Jazz in Avenida acontece a 8 de dezembro, numa colaboração da Associação Avenida com o Hot Clube de Portugal, para trazer à zona mais icónica da capital uma experiência onde o protagonista é, claro, o jazz. As localizações dos concertos vão desde esplanadas, no Delta Coffe House Experience, passando por lobbies de hotéis, no Teatro Tivoli Hotel, até restaurantes, no Praia no Parque. O evento convida assim a todos, nacionais e turistas, a passearem pela avenida e serem guiados pela música que se vai fazer ouvir A programação completa pode ser consultada na página da organização.

Como em Casa

Octant Praia Verde, R. de Real Village – Praia Verde, 8950. Dia 9 de dezembro às 20h00. Jantar a 55€.

Para comer em casa fora de casa: é rumo ao sotavento algarvio que a iniciativa “Como em Casa”, da Octant Hotels, vai seguir no próximo dia 9 de dezembro homenagear os sabores locais e ancestrais da região. Preparado a 10 mãos, o jantar sobe à mesa do À Terra, do Octant Praia Verde, naquela que será uma experiência que junta a paixão de cinco pessoas pela cozinha. São elas uma agricultora de Vila Real de Santo António, um coordenador comercial de Castro Marim, duas amigas que preparam doces da região e o chef David Domingues. No menu não falta o mar e a terra com pratos como carapau alimado, biqueirão albardado, perdizes de escabeche, entrecosto e cataplana de barriga de atum. Nos doces, Natália e Lena entram em cena para apresentar uma sobremesa que reune alguns dos sabores e produtos mais icónicos da região algarvia: tarte de alfarroba, figo, amêndoa e laranja.

Octant Douro

Estrada Nacional 222 km 41, 4550-631 Castelo de Paiva. Dia 8 de dezembro das 17h às 21h30. Prova de vinhos a 10€ e jantar a 205€.

Para uma prova de vinhos no Douro: do Algarve seguimos para o Douro com a Octant Hotels a preparar uma prova de vinhos e um jantar exclusivo no Octant Douro. A experiência começa às 17h00 de 8 de dezembro com uma prova de vinhos acompanhada pela produtora Maria Vieira de Sousa. Às 19h00 o jantar harmonizado é servido no restaurante Raiva, onde decorrerá ainda o lançamento do Reserva Tinto 2011 Special Dinner da Vieira de Sousa.

Festival Authentica

Altice Forum Braga. Dias 8 e 9 de dezembro. Bilhetes de 47 a 282 euros.

Para ver e ouvir James Arthur e Calum Scott: o Festival Authentica está de volta ao Altice Forum Braga para uma segunda edição que promete reforçar a ideia de que este é o maior festival indoor de Portugal. Durante dois dias vários estilos musicais vão encher os palcos Authentica e Urban com Catarina Filipe a abrir o evento no dia 8 às 19h00. Entre os nomes no cartaz estão também o cantor britânico James Arthur, a banda Xutos e Pontapés, o canto britânico Calum Scott e a dupla Calema. O festival fecha no dia 9 com o dj Wilson Honrado no palco Urban. A programação completa pode ser consultada no site da organização.

Prova de Vinhos CAV 86

Rua da Boavista 86, 1200-068 Lisboa. Dia 9 de dezembro das 18h30 às 19h30. Entrada livre.

Para provar os vinhos do Dão em Lisboa: o restaurante CAV 86 vai receber no dia 9 uma jovem produtora de vinho para uma prova gratuita. Com início às 18h30, a prova conta com três vinhos de Odile Bouchard, feitos na região do Dão, e com um Porto da sua família. Natural da Califórnia, Odile Bouchard trocou o sol da costa norte-americana pelo Douro para produzir vinho do Porto. Neste dia vai haver ainda a oportunidade de conversar com a produtora e, se a fome chamar, há sempre lugar para ficar a jantar no CAV 86 e explorar a diversidade de sabores do menu elaborado pelo chef Marcelo Oliveira. Com lugares limitados, as reservas para a prova podem ser feitas em reservaslisboa@cav86.com.

12 chefs 12 meses

Restaurante KAMPO, R. do Sabão 6, 9000-058 Funchal. Dia 9 de dezembro às 13h. Almoço a 65€.

Para aproveitar os sabores da Madeira: a 12.ª edição do 12 chefs 12 meses chega ao fim dia 9 de dezembro depois de um ano onde chefs nacionais e internacionais tomaram conta da cozinha do KAMPO, no Funchal, junto de Júlio Pereira. Vindo diretamente de Montemor-o-Novo, David Jesus chega à ilha da Madeira para ser o último chef convidado deste ano. Para fechar esta iniciativa levada a cabo durante os últimos doze meses, os dois chefs vão criar um menu de degustação onde os produtos e os sabores da região são os protagonistas. O almoço tem o valor de 65 euros por pessoa e as reservas podem ser feitas através da página do restaurante.

Confraria da Rabanada

Workshops Pop Up, Semea e Marmorista, no Porto. Dias 8 e 9 de dezembro. Workshop a 25€ e almoço a 40€.

Para ter uma overdose de rabanadas: há quem as conheça por fatias douradas, outros por fatias paridas, mas uma coisa é certa: Natal não é Natal sem rabanadas. Para destacar este doce típico da época, a revista Farta, em colaboração com a Confraria da Rabanada, preparou vários eventos de norte a sul do país durante o mês de dezembro. As festividades começam no Porto, a 8 de dezembro, com um workshop de rabanadas que se vai realizar no Workshops Pop Up. Dia 9 a festa continua no restaurante Semea para um almoço que se apresenta como uma verdadeira overdose de rabanadas. Para quem não tenha fome para tanto, há ainda o lançamento da 3.ª edição da revista Farta, entre as 16h e as 19, no Marmorista, onde se espera uma tarde de surpresas, cocktails e, claro, rabanadas.

Chez Chouette

R. Acácio de Paiva 20A, 1700-003 Lisboa. Segunda, quarta e quinta-feira as 18h30 às 23h; sexta-feira e sábado das 12h às 00h e domingo das 12h às 23h.

Para descobrir um novo Chez Chouette: Leopoldo Garcia Calhau passou o testemunho do restaurante de Alvalade a António L. Xavier, que, vindo do Porto, veio assumir as rédeas da cozinha do Chez Chouette. Com um menu de cara lavada — e podemos dizer que a playlist musical também —, o restaurante muda de rumo para um conceito de partilha, a combinar com o ambiente descontraído, e onde os preços são mais amigos. Da carta, salta à vista o tártaro de vaca “crocante” e picante, o carapau “sem conserva”, o fresco lírio com “pimentos amarelos” e o camarão violeta com xerém crocante. Já a garrafeira, não se preocupe: ficou na mesma, com cerca de 100 referências de vinhos portugueses, franceses e espanhóis. Nos doces, há um curioso: o bolo de bolacha. Visualmente não se parece com o habitual, mas o sabor está lá. A receita é da avó de António L. Xavier e surgiu, conta o próprio, da “birra” do avô com o bolo de bolacha em camadas. Assim, a avó de António criou um sem camadas, triturando as bolachas torradas com café.

Fábrica Moderna

R. Pereira Henriques 5, 1950-242, Lisboa. Dia 9 de dezembro a partir das 14h. Entrada livre.

Para apoiar os artistas locais: a Fábrica Moderna vai abrir portas durante um dia para um Open Studios onde 60 artistas residentes vão dão a conhecer os seus mais recentes trabalhos. A entrada é livre e os visitantes vão poder encontrar desde peças de cerâmica a joalharia, passando pelos acessórios, ilustração, iluminação e pintura. Os amigos de quatro patas são também bem-vindos e podem aproveitar para explorar, junto dos visitantes, o Mercado de Arte. Há ainda um concerto de jazz, com os músicos João Capinha e Luís Barrigas, para terminar o dia num ambiente descontraído e intimista. A programação completa pode ser consultada nas redes sociais da organização.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.