A ausência de André Onana na baliza dos Camarões frente à Sérvia, esta segunda-feira, teve origem em problemas disciplinares confirmados pelo selecionador da seleção africana, Rigobert Song. O técnico garantiu que o guarda-redes do Inter de Milão não abandonou o Qatar e assumiu que o afastamento total pode não se confirmar. No entanto, tudo depende de uma mudança de comportamento do jogador.

Na sua conta no Twitter, Fabrizio Romano, jornalista italiano normalmente associado ao mercado de transferências, revelou que tudo teria acontecido porque Song quer que Onana jogue de uma “maneira mais tradicional”, exigência a que o guardião não pondera de maneira alguma responder.

André Onana has been removed from Cameroon’s squad. Been told that the reason is a discussion with head coach as he insisted for different style of goalkeeping, more ‘traditional’ ???????? #Qatar2022

Onana has no intention to change his style — tense situation & so he’s been excluded. pic.twitter.com/UuoFp3WdLz

