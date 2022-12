A transmissão televisiva e as fotografias do final do jogo (que pode ver na fotogaleria que acompanha este texto) entre Polónia e Argentina capturaram o momento. As duas maiores estrelas de cada equipa, Robert Lewandowski e Leonel Messi, respetivamente, em conversa, a sussurrar ao ouvido um do outro – abrindo espaço a especulações sobre uma troca de palavras menos amistosa.

Nada mais longe da verdade, segundo o avançado do Barcelona que relatou, ao jornal Bild, o tema da conversa com o rival do PSG.

“Falámos os dois um bocado, foi divertido. Disse a Messi que eu estava a desempenhar um papel mais defensivo do que o habitual, mas, por vezes, é disso que a equipa precisa…”, contou.

“Lewa” falou ainda do inusitado momento em que disputou uma bola com Messi, a quem tentou roubar a bola num duelo direto. “É algo muito raro, sim, estar no meio campo defensivo, mas sabia que tinha de ajudar a equipa”, explicou.

A Argentina venceu a Polónia por 2-0 e as duas seleções qualificaram-se para os oitavos do Mundial. No outro jogo do grupo C, o triunfo por 2-1 do México frente à Arábia Saudita eliminou ambos.