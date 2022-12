Cerca de 56 mil pessoas saíram do concelho de Lisboa nos últimos três anos, segundo dados do Instituto Nacional Estatística (INE) fornecidos ao jornal Expresso. Mas o concelho até ganhou em número de residentes, graças aos estrangeiros sem os quais a população que vive na capital teria caído em 10%.

Os dados do INE são extraídos dos Censos 2021 e mostram que a subida dos preços do imobiliário na capital estará a obrigar muitas pessoas a sair da cidade e ir para outros concelhos na periferia – embora essa possa não ser a única razão. Nos últimos seis anos, o Índice de Preços da Habitação disparou mais de 80%, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e no Algarve, segundo o INE.

De acordo com os Censos 2021, mais de metade dos 56 mil que saíram de Lisboa tinham menos de 40 anos, e a grande maioria (78%) trocou a capital pelos concelhos da periferia. Ainda assim, a entrada de novos residentes evitou que a população caísse em 10% – e um quarto dos novos residentes vieram do estrangeiro.

O cenário é semelhante na cidade do Porto. Nos últimos três anos, cerca de 20 mil pessoas abandonaram a cidade, o que corresponde a 9% da população. A maioria dos que saíram era jovem e saiu, sobretudo, para os concelhos vizinhos. Entre os novos moradores, 22% vieram de outros países.