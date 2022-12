Num cenário que faz lembrar um videojogo ou um deserto cyberpunk, a história é inspirada na fábula inacabada do dramaturgo italiano Luigi Pirandello, “Os Gigantes da Montanha”. Em fuga da cidade, uma companhia de circo chega ao deserto, onde já se encontra um grupo de “azarentos” a viver — isolado e desiludido com o mundo. Depois de alguma resistência à entrada dos novos inquilinos, o grupo recebe a Companhia e, em pleno deserto, monta a “festa do circo” e desafia. É com esta premissa que o Circo de Natal está de volta ao Coliseu do Porto de 8 de dezembro a 8 de janeiro, e traz novas atuações e mais acessibilidade.

“Este foi o último texto que Luigi Pirandello escreveu em vida e interessa-me esta questão de alguém que deixa como sua última obra um hino à arte, aquilo que lhe parece ser o bem essencial para continuarmos vivos: a celebração, a festa, o estarmos todos juntos com alegria”, explica Rui Paixão, que este ano assume a função de diretor artístico, além de também fazer parte do elenco do circo, interpretando um palhaço que “quer muito ser vilão”.

A ideia, acrescenta o artista que foi também o primeiro português a integrar o Cirque du Soleil como criador original, é que o espetáculo “não se resuma apenas ao número que se está a apresentar”. “Um espetáculo de circo não se resume apenas a isso. Há todo o ambiente, toda a estética, todos os figurinos…tudo tem de ser pensado ao pormenor. A ideia é ‘engolir’ o público: quando entram no Coliseu, já estão a sentir que estão dentro de um deserto e, de repente, estão num ‘Mad Max’ para crianças e ali deixam-se estar”, acrescenta, sublinhando que “cada personagem tem uma micro-dramatologia que a permite enquadrar-se dentro do espetáculo”.

O cenário mais tecnológico deste ano vai de encontro ao que Rui Paixão diz ser uma das grandes preocupações: respeitar o tradicional, mas também abraçar a mudança. Por isso, explica, o circo vai continuar “com as músicas do imaginário do circo tradicional e muitos dos números antigos”, mas aproveitando para “criar uma cenografia que parece que sai de um ecrã e que se estende como um videojogo, também para convencer os mais novos de que o circo é uma arte com futuro a que eles se podem conectar”.

