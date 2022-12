Um homem libanês acusado de alegadamente ter ajudado a construir a bomba que fez explodir o voo 103 da Pan Am em 1988 em Lockerbie, na Escócia, está detido nos Estados Unidos, anunciaram os procuradores escoceses este domingo.

Os Estados Unidos acusaram há dois anos Abu Agila Masud e, agora, o Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS), Ministério Público escocês, confirma que está sob custódia dos EUA, uma notícia avançada pela BBC.

“Os procuradores e a polícia escocesa, que trabalham com o Governo britânico e com os colegas norte-americanos, vão continuar com a investigação, com o único objetivo de levar quem atuou com Masud perante a justiça”, declarou o gabinete, citado pela Reuters.

Em 1991 outros dois libaneses foram acusados do ato terrorista: Abdel Baset Ali al-Megrahi (condenado a prisão perpétua em 2001, mas acabou libertado por sofrer de cancro, até morrer em 2012) e Lamen Khalifa Fhimah, que acabou absolvido.

Os procuradores escoceses mantiveram a sugestão de que Megrahi não tinha atuado sozinho e em 2020 os Estados Unidos acusaram Masud, indicando que tinha trabalho como perito técnico na construção da bomba.

Colocada a bordo do Boeing 747 que viajava para os Estados Unidos, a bomba fez explodir o avião matando 259 pessoas que estavam a bordo e 11 pessoas em terra.