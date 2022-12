Dois suspeitos continuam em fuga depois de esta segunda-feira terem alegadamente aberto fogo contra uma patrulha policial em Wieambilla, uma localidade rural e remota no estado australiano de Queensland, onde de acordo com os Censos de 2016 viviam apenas 93 pessoas.

Enviada esta tarde à propriedade, no âmbito de uma investigação em curso sobre uma pessoa desaparecida, detalha o Courier Mail, a patrulha da polícia foi recebida com um tiroteio à queima-roupa, “ao estilo de uma execução”, perpetrado por dois homens armados e vestidos com camuflados.

Dois agentes, uma mulher de 26 anos e um homem de 29, foram atingidos e morreram no local. A lamentar há ainda uma terceira morte, de um cidadão civil, ao que tudo indica um vizinho, diz o Brisbane Times. Outro polícia foi também baleado e está hospitalizado, mas estará fora de perigo, avança a Sky News Australia.

Police have declared an emergency declaration under the Public Safety Preservation Act (PSPA) in relation to an ongoing incident at Wieambilla.https://t.co/nh7v08kLs0 pic.twitter.com/MU4LvjGdth — Queensland Police (@QldPolice) December 12, 2022

O alerta terá sido dado por uma outra agente, que fazia parte da patrulha, e que conseguiu escapar da propriedade.

Ao início da tarde, a polícia de Queensland fez uma declaração de emergência e instou todos os residentes na área a permanecerem dentro de casa e os automobilistas a evitarem a zona, onde estão agora várias equipas de investigação.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Anthony Albanese, o primeiro-ministro da Austrália, já lamentou o tiroteio, através de uma declaração publicada no Twitter. “Cenas terríveis em Wieambilla e um dia de desgosto para as famílias e amigos dos agentes da Polícia de Queensland que perderam as suas vidas no cumprimento do dever. As minhas condolências a todos os que estão de luto esta noite — a Austrália está de luto convosco.”