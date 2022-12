Enfermeiros, auxiliares e técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica do Hospital de Vila Franca de Xira vão estar em greve na quinta-feira, para exigir a contratação de mais profissionais e horários de 35 horas semanais, disse fonte sindical.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e das Regiões Autónomas (STFPSSRA), abrangendo “os turnos da manhã e da tarde”.

As duas estruturas sindicais vão também estar às 12:00 no Ministério da Saúde, em Lisboa, para entregarem à tutela “uma resolução com as exigências dos trabalhadores”, adiantou Isabel Barbosa, do SEP.

“No fundo, o que reivindicamos são os mesmos direitos de outros colegas que cumprem 35 horas semanais”, afirmou a sindicalista, salientando que “não se compreende” como trabalhadores do Hospital de Vila France de Xira, no distrito de Lisboa, são “contratados para cumprir horários de 40 horas semanais a receber o mesmo”, enquanto há colegas que cumprem 35.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Outras das reivindicações das estruturas sindicais são “o direito à progressão na carreira”, o “pagamento efetivo de todas as horas/turnos extraordinários” ou a “contratação urgente de mais profissionais”, acrescentou Isabel Barbosa.

A sindicalista insistiu que os pontos na base das reivindicações “estão todos interligados” e os profissionais exigem uma “harmonização de direitos, tendo por base a legislação que vigora nas restantes instituições do Serviço Nacional de Saúde”.

“É urgente que o Conselho de Administração do Hospital de Vila Franca de Xira e o Ministério da Saúde subscrevam os Instrumentos de Regulamentação Coletiva com o SEP e o STFPSSRA, no sentido de considerar a mesma legislação aplicada às restantes EPE [Entidades Públicas Empresariais] do país, com o objetivo da harmonização de direitos”, referem os sindicatos, num comunicado conjunto.

Na nota, as duas estruturas sindicais alertam que a “carência de profissionais no Hospital de Vila Franca de Xira é uma realidade que provocou a redução do número de profissionais por turno, a realização de trabalho extraordinário programado e a acumulação de centenas de feriados não gozados, redução de folgas e o aumento de ritmos de trabalho”.

O SEP e o STFPSSRA defendem ainda ser “fundamental criar condições de trabalho para atrair e fixar trabalhadores”, garantindo que são cumpridos os “tempos de descanso adequados” e “a contabilização de todos os anos de serviço para efeitos de progressão” nas carreiras.

Questionada sobre o número de profissionais que estão em falta no hospital de Vila Franca de Xira, Isabel Barbosa disse não ter um número exato, falando apenas em “centenas” só nessa unidade de saúde.