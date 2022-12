Afinal, Henry Cavill vai mesmo deixar o papel de Super-Homem. Apesar de em outubro ter anunciado o seu regresso ao icónico personagem da BD e dos filmes da DC Comics, o ator confirmou esta quinta-feira a saída numa publicação nas redes sociais:

“Tenho notícias tristes. Não vou, afinal de contas, voltar a ser o Super-Homem”, começa por confirmar o ator de 39 anos. O volte-face prende-se com uma mudança na direção da franquia após a contratação do produtor Peter Safran e do realizador James Gunn (este último responsável pelo filme da DC “O Esquadrão Suicida”, de 2021, e pela série “Guardiões da Galáxia” da Marvel) para supervisionar o Universo DC.

Esta notícia não é fácil, mas a vida é mesmo assim. O render da guarda é algo que acontece. Respeito isso. O James e o Peter têm um universo para construir. Desejo-lhes, e a todos os envolvidos com o novo universo, a maior sorte”, pode ler-se na publicação de Cavill, no Instagram.

Também esta quinta-feira, numa série de tweets, James Gunn abordou o futuro da personagem no grande ecrã, revelando que o reboot irá focar-se numa versão mais jovem de Kal-El/Clark Kent; ao mesmo tempo, o realizador e argumentista parece não fechar definitivamente a porta a um regresso de Henry Cavill:

Peter & I have a DC slate ready to go, which we couldn’t be more over-the-moon about; we’ll be able to share some exciting information about our first projects at the beginning of the new year. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

“O Peter e eu temos um programa de novos filmes da DC prontos a avançar, e não podíamos estar mais entusiasmados com eles; teremos mais informações excitantes para partilhar no início do novo ano. Entre os filmes programados está o Super-Homem. Numa fase inicial, a nossa história irá focar-se numa período mais inicial da vida do Super-Homem, pelo que a personagem não será interpretada por Henry Cavill. Mas tivemos uma reunião muito boa com o Henry, somos grandes fãs e falámos de várias possibilidades entusiasmantes para trabalharmos juntos no futuro“, pode ler-se.

Gunn está neste momento a escrever o argumento do filme e, de acordo com o Hollywood Reporter, que cita fontes da DC Studios, poderá também ser escolhido como realizador.

A notícia apanhou de surpresa os muitos fãs que se tinham regozijado com as notícias que inicialmente confirmaram o regresso de Cavill ao papel que interpretava desde 2013. Em outubro, no filme Black Adam, protagonizado por Dwayne “The Rock” Johnson, o ator protagonizou um cameo nos créditos finais que parecia apontar para o seu regresso. O próprio ator publicou um vídeo no Instagram, dizia que a sua aparição no filme era “uma pequena amostra do que está por vir”. Na altura, a confirmação recebeu “luz-verde” por parte da Warner Bros., que detém a DC Comics, e precedeu a contratação de Gunn e Safran.

Apesar disso, muitos fãs estão agora esperançosos que a saída de Cavill — isto depois de já ter anunciado que iria abandonar a série The Witcher, da Netflix — possa agora abrir a porta a que o ator assuma o papel de James Bond.

