A atriz vencedora de um óscar Angelina Jolie anunciou que irá abandonar o seu papel de embaixadora da agência das Nações Unidas para os refugiados, o ACNUR, pondo fim a um envolvimento de mais de 20 anos.

Acredito em muitas coisas que as Nações Unidas fazem, em particular nas vidas que salvam através de ajudas de emergência. (…) Mas vou passar a trabalhar com organizações dirigidas por pessoas mais diretamente atingidas pelos conflitos e que lhes dão uma voz mais alta”.

O anúncio da atriz de 47 anos foi feito na sua página de Instragram onde a estrela americana garantiu ter a maior das admirações pelos refugiados, prometendo dedicar-se a trabalhar com eles o resto da sua vida. Angelina Jolie não revelou que organizações iria passar a apoiar.

O ACNUR (Agência das Nações Unidas para os Refugiados) reconheceu que a atriz era uma das mais influentes advogadas da causa dos refugiados. Num comunicado, a agência que foi liderada por António Guterres antes de ser eleito secretário-geral da ONU, esclareceu que a atriz iria participar num quadro mais alargado de temas relacionados com os direitos humanos. Angelina Jolie participou em mais de 60 missões de campo onde testemunhou histórias de sofrimento, esperança e resistência, acrescentou o ACNUR, citado pela BBC.

As últimas missões oficiais como embaixadora do ACNUR levaram-na a palcos de guerra na Ucrânia, no Iemen e no Burkina Faso. Jolie, que foi casada com o também ator Brad Pitt, começou a trabalhar com a agência em 2001 e tornou-se enviada especial em 2012.