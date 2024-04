A comissária europeia para os Assuntos Internos agradeceu esta quarta-feira “a coragem” dos eurodeputados para se comprometerem com o novo Pacto em Matéria de Migração e Asilo, considerando que vai ser possível “proteger melhor” as fronteiras e refugiados.

“Obrigado pela coragem para se comprometerem. A aprovação do novo Pacto em Matéria de Migração e Asilo é uma grande conquista”, escreveu Ylva Johansson na rede social X (antigo Twitter).

Thank you for the courage to compromise.

Today’s @Europarl_EN #MigrationEU vote is a big achievement.

We will be able to better protect

our external borders, the vulnerable & refugees, swiftly return those not eligible to stay, with mandatory solidarity between Member States.

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) April 10, 2024