O avançado Karim Benzema recusou um convite feito pelo presidente de França, Emmanuel Macron, para assistir à final do Campeonato do Mundo do Qatar. Segundo a RMC Sport, o Chefe de Estado convidou o internacional francês para entregar a comitiva que vai assistir no estádio ao jogo decisivo frente à Argentina, tal como fez com outras personalidades do país.

O jogador do Real Madrid fazia parte dos convocados de Didier Deschamps mas uma lesão antes do primeiro jogo afastou-o da competição. No entanto, como se manteve na lista e não foi substituído por nenhum colega, o seu possível regresso foi sempre um tema abordado – levando o selecionador à exasperação. Na conferência de imprensa de antevisão da final, Deschamps descartou a possibilidade de Benzema integrar a equipa para jogar a final e disse que não era responsável por convites para assistir à mesma.

“Tenho jogadores que já estiveram lesionados. O Karim é um deles. O último a lesionar-se foi o Lucas Hernández. Desde então, tenho 24 jogadores para gerir”, disse aos jornalistas, explicando porque respondia: se não o fizer, “vão dizer que estou chateado”.

No meio da polémica, Benzema publicou uma fotografia do momento em que recebeu a Bola de Ouro, acompanhado por Zinedine Zidane, possível futuro sucessor de Deschamps e que terá rejeitado estar presente no Qatar. “Não sou eu que trato dos convites a jogadores, antigos jogadores ou jogadores lesionados. Não sei quem vai estar lá”, declarou ainda, reforçando que, os lesionados fizeram parte do “início da aventura, mas amanhã serão 24.”

Segundo a imprensa francesa, ao contrário de Benzema, espera-se que Christopher Nkunku, Paul Pogba, N’Golo Kanté e Presnel Kimpembe estejam no estádio Lusail esta tarde.