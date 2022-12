A oposição interna do Chega voltou a pedir a impugnação do Conselho Nacional por considerar que foram tomadas decisões ilegais, tendo em conta os estatutos atualmente em vigor e que existem “restrições claras à democracia interna e aos direitos dos militantes”. Fernanda Marques Lopes, militante número 3 do Chega, é signatária do documento e diz ao Observador que “é a balbúrdia total” dentro do partido.

“Depois do Tribunal Constitucional chumbar os Estatutos, o partido precisaria de corrigir os estatutos. Convocou uma Convenção para eleger os órgãos nacionais e nem sabemos sequer se houve demissões, se consideram que não há órgãos. Nada”, começa por contar, frisando que André Ventura e outros dirigentes aproveitaram o Conselho Nacional para “tentar passar a mensagem de que teriam sido as queixas dos ‘traidores’ que levaram ao não averbamento dos últimos estatutos, no acórdão do Tribunal Constitucional”.

A mais importante reunião entre Congressos decorreu no dia 10 de dezembro, em Castelo Branco, e aprovou uma reunião magna para os dias 27, 28 e 29 de janeiro de 2023. Em causa está uma Convenção eletiva (em que André Ventura se volta a recandidatar) e onde não serão corrigidos os estatutos que o Tribunal Constitucional não averbou — na ordem de trabalhos está apenas “análise da situação política nacional e apresentação de moções temáticas” e “eleição dos órgãos nacionais”, nomeadamente o presidente do partido. Com esta decisão, o partido fica a funcionar com os primeiros estatutos (2019), os únicos averbados pelos juízes do Palácio Ratton.

De acordo com o documento a que o Observador teve acesso, enviado ao Conselho de Jurisdição do Chega, são colocadas em causa várias questões, desde logo a convocatória, que a militante diz ter sido feita por um “órgão inexistente denominado por ‘Mesa Nacional'” quando nos estatutos apenas existem a “Mesa do Congresso” e a “Mesa do Conselho Nacional” — uma crítica que já tinha feito anteriormente.

