O ator brasileiro Pedro Paulo Rangel morreu aos 74 anos na madrugada desta quarta-feira. A informação foi avançada pela família. O ator estava internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde dia 30 de outubro. Estava a tratar de uma “descompensação do quadro de enfisema pulmonar”, segundo a G1.

De acordo com a CNN Brasil, só no dia 6 de novembro é que Pedro Rangel foi encaminhado para a Unidade de Cuidados Intensivos, onde chegou a apresentar uma pequena melhoria. No entanto, acabou por não resistir.

O ator, que teve mais de 50 anos de carreira, participou em várias novelas na TV Globo: “Vale Tudo” (1988), “TV Pirata” (1988) e “A Indomada” (1997). O papel com mais sucesso do brasileiro foi quando representou a personagem Juca Viana, na novela “Gabriela” (1975).

Nasceu no Rio de Janeiro no dia 29 de junho de 1948. O gosto pela representação manifestou-se quando tinha apenas 11 anos. Em 1968, já com 20, assinou o seu primeiro contrato profissional no teatro com a peça “Roda Viva”. Dois anos depois, estreou-se na televisão e participou na novela “Super Plá”.

Lula da Silva já lamentou a morte do ator Pedro Rangel, através da rede social Twitter.

Soube agora da morte do ator Pedro Paulo Rangel. Uma triste perda para a dramaturgia brasileira. Pedro Paulo fez história nas novelas, no humor e nos teatros do país com seu talento e dedicação. Meu abraço fraterno aos familiares, fãs e amigos. — Lula (@LulaOficial) December 21, 2022

Vários colegas e amigos deixaram uma mensagem de pesar.

Triste com a partida do Pedro Paulo Rangel. Era um ator delicioso de assistir. Coloria, com carisma infinito, qualquer cena. Emprestava humanidade a personagens coadjuvantes, sempre tridimensional. Inventou um jeito próprio de falar, meio afrancesado, mas muito carioca, hilário. pic.twitter.com/Cej6FcUDz7 — Gregorio Duvivier (@gduvivier) December 21, 2022

Cumpriu sua missão aqui na terra o querido e talentoso ator Pedro Paulo Rangel, aos 74 anos. Uma grande perda! Sentiremos muitas saudades! Meus sentimentos aos amigos e familiares. Vá em paz, seu Calixto!#rippedropaulorangel — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) December 21, 2022