Maya Ruiz-Picasso Walter, filha do pintor Pablo Picasso e Marie-Thérése Walter, morreu esta terça-feira, com 87 anos. O advogado da família, Richard Malka, afirma que a primeira filha do artista espanhol morreu “rodeada pela família”, segundo o El País, sem que o comunicado contenha mais detalhes.

Apesar de ter nascido numa cidade francesa, em 1935, o Governo de Espanha concedeu a Maya Ruiz Picasso nacionalidade espanhola, há mais de cinco anos. O ministro da Cultura e Desporto espanhol, Miquel Iceta, já reagiu à morte da filha de Picasso – era a filha mais velha, embora Picasso tenha tido, antes, um filho de outra mulher. “Descanse em paz”, escreveu nas suas redes sociais.

Maya doou ao Estado francês várias obras do pai, expostas no Museu Nacional de Paris. A mulher, que dedicou parte da sua vida à preservação do legado do pai, é o objeto de várias obras de arte, feitas por Picasso, que estão em exposição no Museu Picasso de Paris.

“O museu soube com profunda tristeza do desaparecimento de Maya Ruiz-Picasso, filha de Pablo Picasso e Marie-Thérèse Walter. Quando nasceu em 1935, María de la Concepción inspirou o pai com uma energia criativa sem precedentes”, declara o Museu Picasso de Paris na rede social Twitter.

Le musée apprend avec une profonde tristesse la disparition de Maya Ruiz-Picasso, fille de Pablo Picasso et de Marie-Thérèse Walter.

A sa naissance en 1935, María de la Concepción inspire à son père une énergie créative sans précédent. pic.twitter.com/1fhcaydzb5 — Musée Picasso Paris (@MuseePicasso) December 20, 2022