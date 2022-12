Esqueça a Lapónia. O Pai Natal está em Cascais

Quando chega a esta altura do ano, a magia do natal começa a iluminar as ruas, as varandas e as nossas vidas. De alguma forma, aqueles leds pequeninos de luz aquecem-nos o coração e começamos a libertar mais sorrisos e a despedir-nos de todas as pessoas com um “boas festas” ou “feliz natal”. O “All I Want for Christmas” e o “Last Christmas” monopolizam a rádio e já estamos a poucos dias do Natal e ainda nos faltam comprar alguns presentes. Arrependemo-nos de não nos termos organizado mais cedo e pensamos “para o ano começo logo em Setembro”. Quem nunca?

Foi a pensar em si que criámos este pequeno roteiro para visitar o Pai Natal no Cascaishopping, onde o Natal é bem mais do que um presente, mas é ao mesmo tempo, o sítio perfeito para comprar os melhores presentes enquanto se passeia com a família.