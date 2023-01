Vai para o ar no próximo domingo, dia 8 de janeiro, a entrevista exclusiva que o Príncipe Harry concedeu ao famoso “60 Minutes”, da CBS, atualmente apresentado pelo não menos conhecido jornalista Anderson Cooper.

Será a primeira vez que o duque de Sussex, de 38 anos, fala na televisão americana sobre a autobiografia que tem lançamento marcado justamente para dois dias depois. O trailer, divulgado este domingo, promete uma conversa “reveladora” sobre o livro “explosivo” mas não permite que se ouça de antemão qualquer declaração de Harry.

Anderson Cooper will interview Prince Harry on 60 Minutes next Sunday, January 8, on CBS. It will be Prince Harry’s first U.S. television interview to discuss his upcoming memoir “Spare.” https://t.co/fF1Sppo62X pic.twitter.com/ylwzxJ6NzV — 60 Minutes (@60Minutes) January 2, 2023

“Spare”, qualquer coisa como “Suplente” ou “Dispensável”, foi o título que o príncipe escolheu para a autobiografia que a Penguin Random House publica no próximo dia 10 e que traz, há alguns meses, a família real britânica em suspenso.

De acordo com a editora, esta será uma “publicação histórica”, feita de “honestidade crua e inabalável… discernimento, revelação, auto-exame e sabedoria duramente conquistada sobre o poder eterno do amor sobre a dor”.

A imprensa britânica, que não recebeu antecipadamente o livro, tem especulado sobre a possibilidade de, em “Spare”, o príncipe poder detalhar ainda mais os desentendimentos que, revelou no documentário ‘Harry & Meghan’, tem tido ao longo dos últimos anos com o irmão, dois anos mais velho.

Ao Sunday Times, uma fonte “com conhecimento do livro”, assegurou que muito dificilmente a relação entre Harry e William poderá vir a ser recuperada depois de “Spare” ser tornado público. “De uma forma geral, penso que o livro [será] pior para eles do que a família real está à espera. Tudo é posto a nu. Carlos sai melhor do que eu esperava, mas é duro para William, em particular, e até Kate é um pouco atacada. Há pormenores minuciosos, e uma descrição da luta entre os irmãos. Pessoalmente, não consigo ver como Harry e William serão capazes de se reconciliarem depois disto.”

O novo livro surge numa altura em que o duque de Sussex e a mulher, Meghan Markle, conhecem um novo pico de sucesso, com o documentário homónimo que produziram para a Netflix a entrar diretamente para o número 2 do top americano da plataforma e a transformar-se no conteúdo mais visto na semana de estreia no Reino Unido e na Irlanda.