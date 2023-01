O candidato republicano à presidência da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, continua a falhar a eleição e há vinte congressistas conservadores que estão a ser os responsáveis pela não conquista do principal objetivo: 218 votos necessários para que seja eleito speaker e permita dar início aos trabalhos.

Segundo uma análise feita pelo New York Times, pelo menos 95% dos votos contra Kevin McCarthy pertencem a membros do Freedom Caucus, um grupo de representantes do Congresso considerado de extrema-direita, fundado em 2015, e que coloca em causa os resultados eleitorais de 2020, quando Donald Trump foi derrotado por Joe Biden.

Porém, até o próprio ex-Presidente e novamente candidato ao cargo já apelou ao voto em McCarthy, através da rede social TruthSocial, ao enviar um recado para os conservadores que estão a bloquear a eleição: “É tempo de todos os grandes membros republicanos da Câmara votarem no Kevin, fecharem o negócio, alcançarem a vitória.”

Ainda que a esmagadora maioria destes representantes tenha sido escolhido por Trump para as eleições intercalares e mantenham o apoio ao ex-Presidente — já depois de terem feito parte de um grupo que foi responsável pela primeira grande derrota de Trump em 2017, ao não conseguir revogar o Obamacare no Congresso —, continuam a votar contra McCarthy, o que acaba também por retirar força ao recandidato à Casa Branca. Segundo o jornal norte-americano, sabe-se ainda que praticamente metade destes congressistas são de estados como o Texas, Arizona e Flórida.

Os membros conservadores têm optado por levar a cabo uma estratégia em que votam em nomes que não têm hipóteses de vencer — como foi o caso de Byron Donalds que obteve 20 votos — e atrasam deliberadamente a decisão, não permitindo que os trabalhos continuem com a normalidade necessária — como a tomada de posse de membros.

A maratona de votações começou esta terça-feira, com três tentativas por dia, e Kevin McCarthy falhou todas, um momento histórico tendo em conta que não se falhava uma eleição à primeira há 100 anos. A tentativa para escolher um republicano à presidência da Câmara dos Representantes prossegue esta quinta-feira.