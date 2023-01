Com a saída de João Paulo Saraiva, a substituição será feita por Floresbela Pinto, vereadora independente eleita pelos Cidadãos Por Lisboa. Ao Observador, Floresbela Pinto diz que a “oposição que os Cidadãos Por Lisboa têm feito será reforçada” e lembra numa nota: “É na absoluta defesa do programa com que fomos eleitos, em acordo coligatório com o PS, que continuaremos a trabalhar.”

“Estou com vontade de trabalhar e servir a cidade de Lisboa, nas prerrogativas do programa com que nos candidatámos à cidade. Pertencemos [Cidadãos Por Lisboa e PS] ao mesmo projeto político, temos a mesma ideia de cidade”, diz a futura vereadora ao Observador.

Ainda sem data para iniciar funções, já que depende da entrega formal da renúncia de João Paulo Saraiva, Floresbela Pinto vê o processo “desenrolar-se com naturalidade” e considera que com duas vereadoras eleitas pelos Cidadãos Por Lisboa “há matéria para dar alguma mais valia à cidade e aos lisboetas.”

“Os Cidadãos Por Lisboa são uma força política autónoma, mas têm um mesmo projeto político com o Partido Socialista para a cidade de Lisboa. Foi esse o acordo firmado para as últimas eleições autárquicas – no seguimento aliás do que já vinha a acontecer desde 2013 – e que continua em vigor, pautando o trabalho comum que tem sido desenvolvido em comum”, frisa a força política numa nota enviada aos jornalistas depois da reunião desta sexta-feira.

Lembram os Cidadãos Por Lisboa que Floresbela Pinto, a próxima vereadora a sentar-se ao lado de Paula Marques, é “reconhecida pela capacidade de lançar soluções para problemas reais” e que tem provas dadas na autarquia e assembleia municipal.

“Mantém-se assim o espírito do projeto em que estamos empenhados e a convicção das propostas que temos defendido para Lisboa e para a qualidade de vida das pessoas”, nota Floresbela Pinto.