Um grande grupo de manifestantes pró-Bolsonaro, que contesta os resultados das eleições presidenciais que deram a vitória a Lula da Silva, em outubro, invadiu primeiro o Congresso, depois o Palácio do Planalto, sede do governo brasileiro, entrando ainda no Supremo Tribunal.

Na Praça dos Três Poderes, centenas de manifestantes preparavam a invasão de edifícios governamentais e da Justiça brasileiros 5 fotos

Nas redes sociais, já circulam várias imagens que, este domingo, 8 de janeiro, mostram os manifestantes nos diferentes edifícios localizados na Praça dos Três Poderes, bem como os danos provocados pela invasão, desde vidros partidos, a mobiliário destruído.

