João Félix dá um tempo ao Atlético numa relação desgastada que não se sabe se é para durar

Ao serviço da seleção nacional, e mesmo que Portugal tenha tido uma classificação abaixo do esperado, João Félix esteve em plano de destaque no Mundial do Qatar com um golo e duas assistências. Mostrou assim que, lá no fundo, debaixo do rosto de desilusão que tantas vezes assumiu, ainda sabe o que faz quando a bola lhes chega aos pés.

Quem esteve atento e viu o internacional português fez no Médio Oriente foi o Chelsea. Mesmo perante o interesse de clubes como o Arsenal e o Manchester United, os blues revelaram capacidade negocial para chegarem a um encontro pelo jogador. João Félix vai jogar no clube londrino até ao final da temporada 2022/23 por empréstimo — sem opção de compra — do Atlético de Madrid, uma operação que vai custar 11 milhões de euros à equipa inglesa que fica também encarregue do salário do jogador, o que corresponde ao pagamento de um valor entre os cinco e os seis milhões de euros ao atleta. O acordo entre as partes foi alcançado esta segunda-feira e o português já se encontra em Inglaterra.

????IMAGEN EXCLUSIVA #JUGONES y @elchiringuitotv ???? ????Joao Félix pone rumbo a Londres para cerrar su fichaje por el Chelsea. pic.twitter.com/K3L38BODhB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 10, 2023

Antes de partir para Londres, João Félix renovou contrato com o Atlético, clube com que se sagrou campeão espanhol, até 2027, o que mostra que não é o fim da linha para o avançado em Espanha. Quando regressar, até pode encontrar condições diferentes para se afirmar de rojiblanco, uma vez que Simeone pode estar de saída o clube de Madrid. Caso o cenário se verifique, Luis Enrique, diz o jornal espanhol El Confidencial, pode ser o sucessor no comando técnico da equipa, o que podia trazer uma nova vida a Félix no regresso à capital espanhola, visto que o antigo selecionador espanhol é conhecido por um estilo de jogo mais ofensivo e condizente com as características do português. O próprio presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, já tinha comentado que o Golden Boy não atingira o máximo das suas capacidade com a camisola da equipa. “Ainda não mostrou o que vale”, disse, mostrando que Félix parece ser mais um jogador do clube do que do treinador.

No entanto, no Chelsea não vai encontrar um cenário nada fácil. Os blues encontram-se na décima posição da Premier League, correndo o risco de não irem à Liga dos Campeões na próxima temporada, o que seria uma grande brecha no projeto da equipa que mais investiu em contratações esta temporada, de acordo com o levantamento do transfermarkt. Esta época, os londrinos ainda estão na Champions, mas encontram-se a 19 pontos de distância do primeiro lugar da Liga Inglesa ocupado pelo Arsenal. A somar a isso, o clube treinado por Graham Potter também já caiu das taças internas. De ressalvar que, apesar das opções, o Chelsea foi uma escolha de João Félix.