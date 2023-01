Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Os oponentes da Rússia estão a financiar a modernização de tanques da era soviética fornecidos à Ucrânia, admitiu o ex-Presidente russo e vice-presidente do Conselho de Segurança. Para Dmitry Medvedev, está é uma área onde a Rússia tem de atuar mais rapidamente.

As declarações foram feitas à margem de uma reunião da Comissão Militar-Industrial russa, da qual Medvedev foi recentemente eleito vice-presidente. O encontro foi centrado na produção, reparação e fornecimento de tanques, uma tarefa de “extrema importância” numa altura em que a guerra na Ucrânia se prolonga há mais de dez meses.

“Já falei com alguns colegas e chamei-lhes a atenção para o facto de os nossos inimigos financiarem a modernização de 100 tanques T-72. Enfatizo, não tanques estrangeiros, mas T-72 do legado soviético”, alertou, citado pela Interfax. Segundo Medvedev, a Rússia também já está a trabalhar na modernização de tanques, mas deve trabalhar de forma “mais rápida, mais persistente e mais eficaz”.

Desde o início da guerra, países como a Polónia e República Checa já enviaram para a Ucrânia mais de 200 tanques T-72. Até agora, os aliados só forneceram tanques de fabrico soviético, recusando enviar os modelos modernos produzidos no Ocidente.

Nas últimas semanas, a Ucrânia tem reforçado os pedidos sobre o envio de tanques, hipótese que o Reino Unido está a considerar. No mesmo sentido, a Rússia quer apostar na produção e modernização destes equipamentos e fazer cumprir os contratos assinados pelas empresas russas com o Estado.

Durante o dia, o ex-Presidente russo visitou uma fábrica de reparação de tanques em São Petersburgo, avisando que as autoridades russas vão aplicar penas de crimes pelo incumprimento dos contratos sob as ordens do Estado. “Estas normas são novas e ainda não foram aplicadas. Mas devemos compreender que, se necessário, seremos forçados a implementá-las”, advertiu.

Medvedev referia-se a uma lei assinada pelo Presidente Vladimir Putin em setembro, que prevê até dez anos de prisão por violação dos termos de um contrato estatal no campo das ordens de defesa do estado.