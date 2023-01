Foi uma semana, apenas uma semana, mas uma longa semana. Porque os resultados da última ronda foram opostos e obrigaram a trabalhos distintos por parte dos dois técnicos. Porque o mercado de transferências voltou a funcionar entre as contratações garantidas e as propostas rejeitadas. Porque os opositores diretos na classificação (neste caso, o Sp. Braga) não facilitaram em nada na antecâmara da partida. Mais do que aquele sempre apetecível dérbi, o Estádio da Luz era sobretudo um espelho das duas realidades diametralmente opostas entre Benfica e Sporting. Nada ficaria resolvido, muito sobraria para o que há ainda para resolver. E o ponto de partida para o primeiro duelo entre rivais lisboetas na presente temporada passava pelas viragens que os dois conjuntos promoveram ou não conseguiram evitar em comparação com as três últimas épocas.

O Benfica não teve propriamente o melhor regresso no período depois do Campeonato do Mundo, com um empate em Moreira de Cónegos a afastar a equipa do primeiro título da temporada (Taça da Liga) e uma derrota em Braga a roubar a invencibilidade em todas as competições antes dos triunfos curtos mas seguros com Portimonense (Liga) e Varzim (Taça de Portugal). Pelo meio, e enquanto voltava aos bons resultados, o clube foi dando passos seguros a curto e médio prazo para reaproveitar o embalo da metade inicial da época: “resolveu” o caso Enzo Fernández com a permanência do argentino por mais seis meses fazendo as “pazes” com os adeptos com o golo marcado na Póvoa de Varzim; continua a tentar colocar os excedentários noutros clubes; garantiu a contratação de duas jovens promessas escandinavas, Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup, pagando para já um total de 15 milhões que podem passar os 20 com cláusulas por objetivos.

“Espero um jogo extraordinário. Vamos jogar um dérbi contra um adversário muito bom, ambas as equipas jogam um futebol de ataque. Tentam jogar o seu tipo de futebol independentemente do adversário. Vai ser um encontro difícil e que queremos vencer. É muito importante para nós. Se quisermos ser campeões, temos de fazer muitos pontos. Não podemos empatar muito ou perder jogos, caso contrário perdemos o comboio. Até agora temos estado bem mas ainda não chegámos ao fim. Temos de manter o nível, continuar a vencer e não interessa quem é o adversário, temos de lutar sempre pelos três pontos. Agora vai ser igual. Ainda nem estamos a meio da temporada. Não estamos especialmente preocupados com a diferença pontual, estamos é a pensar sempre no próximo jogo”, comentara um confiante Roger Schmidt antes do dérbi.

Do lado oposto, o Sporting teve na Madeira uma derrota frente ao Marítimo com tanto de inesperada como de penalizadora na sequência de sete vitórias consecutivas que não só colocaram a equipa na Final Four da Taça da Liga como deram uma aparente imagem de redenção para a segunda metade da época que acabou por não confirmar-se. O plantel tem carências, os reforços não chegam – o Midtjylland terá recusado uma oferta de quatro milhões pelo central Ousmane Diomandé (cedido neste momento ao Mafra), o sonho Pablo Sarabia esfumou-se com o espanhol a caminho do Wolverhampton e ainda há o problema Pedro Porro, a ser cada vez mais “cobiçado” pelo Tottenham. A par disso, na dura realidade dos números, uma derrota na Luz deixaria os leões a 15 pontos da liderança, a nove do segundo lugar e possíveis oito do terceiro.

