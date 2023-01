Quando pensamos em pele, por norma, prendemo-nos bastante aos fatores mais estéticos. Bronzeados ou mais brancos, pele seca ou hidratada… Mas importa relembrar que, para além de ser um escudo protetor contra todos os fungos e bactérias que nos podem atacar diariamente, a pele é também o órgão responsável por regular a temperatura do corpo e proteger os órgãos internos contra, por exemplo, possíveis impactos. Ou seja, a pele é uma extensão que, precisamente por estar mais exposta, necessita de cuidados redobrados ao longo de toda a vida.

Inicialmente, as mães de todo o mundo atentam a este fator e é sabido que em muitas culturas, a pele dos bebés é hidratada das mais diversas formas.

Mas e depois? Uma pele cuidada e hidratada com os produtos certos para cada tipo de condição da pele e faixa etária, é essencial para manter toda a componente dermatológica equilibrada. Por isso, a Eucerin aposta na investigação e inovação, sendo reconhecida por farmacêuticos a nível mundial.

Eu acredito em mim

No dicionário Priberam quando procuramos autoconfiança encontramos a seguinte definição: “Confiança que uma pessoa tem em si mesma.”*

Mas afinal como se faz este caminho? Nascemos todos prontos a acreditar em nós próprios e nas nossas capacidades? Ou trata-se de uma conquista feita com maturidade? E se sim, qual o caminho a percorrer para lá chegar? Sejam quais forem as respostas corretas a estas perguntas, a pele é a componente número um para uma estratégia de sucesso nesta conquista. Autoconfiança é um sentimento essencial a ser construído, particularmente importante após desconforto com a chegada de alguma patologia. A pele bem cuidada e saudável imprime esta característica em qualquer ser humano, e impacta a nossa autoestima. E a Eucerin tem um papel fulcral quando desenvolve soluções específicas para a necessidade da pele. Mas afinal, o que pode abalar a nossa autoconfiança?

Queremos conhecer a sua história

Podem ser inúmeras as premissas que abalam o sentimento de autoconfiança. Mas as histórias que contam este percurso e os seus finais, muitas vezes felizes, são muito mais impactantes que o problema.

Vamos dar início a um projeto sem precedentes e queremos contar as histórias por detrás da pele de cada um. Estamos à procura de pessoas que queiram partilhar algumas dificuldades e desconforto, mas, acima de tudo, como tornaram estes desafios em oportunidades, conquistando a autoconfiança.

Procuramos algumas condições de pele e estados diferentes:

Acne: Sofreu na pele o desconforto de uma adolescência marcada pela acne? Socialmente, foi definido pela sua pele e não pelo seu coração? Então queremos ouvi-lo, conhecer a sua história, e acima de tudo descobrir a superação da sua pele. Manchas: Sofreu de manchas de hiperpigmentação na gravidez? Queremos perceber como é que foi lidar com estas alterações potencialmente desagradáveis num momento de alegria e tranquilidade que é suposto ser o do nascimento de um filho. Irritação: Viveu com o desconforto de uma pele irritada e agredida? Queremos conhecer o seu testemunho e como o superou. Rugas: Por detrás de cada ruga, existe uma história? Vamos descobrir todas as alegrias, algumas tristezas, mas sobretudo destacar o orgulho nos desafios vencidos ao longo dos anos. Secura: Sente a pele muito seca? Aprendeu a viver com este problema? A sua história é para ser partilhada. Vamos perceber que tipo de alterações isto provocou na sua vida.

Se sente que tem uma história para contar associada a qualquer um destes temas, então junte-se a nós. Aceite o desafio para juntos descobrirmos histórias da pele, e sobretudo de superação, com um final certo na autoconfiança. Preencha o questionário que aqui partilhamos e habilite-se também a ganhar produtos Eucerin por um ano. Saiba mais na caixa e leia o regulamento do casting.

