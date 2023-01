A Padaria Portuguesa no Porto

Avenida do Brasil, 17. Porto. Todos os dias, 7h às 20h.

Para um lanche quente e demorado: é a primeira a abrir fora da Grande Lisboa — e o Porto foi a cidade escolhida para carimbar a expansão da marca que, com 59 lojas, foi criada em 2010. A Padaria Portuguesa chegou a 13 de janeiro à zona da Foz, com todas as sugestões já bem conhecidas pelos frequentadores da casa: variedade de pães, croissants, o conhecido pão de deus, bolos, salgados, saladas, sanduíches, sumos, sopas e menus variados.

“A Casa Portuguesa”, Teatro Nacional São João

Praça da Batalha 112 Porto. Até 21 de janeiro. Sexta-feira, às 21h; sábado, às 19h. A partir dos 10€.

Para pensar a construção da família no teatro: são os últimos dias para assistir à peça “Casa Portuguesa” no Teatro Nacional São João. Com encenação de Pedro Penim, diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, conta a história de um ex-soldado da Guerra Colonial que, assombrado pelos “seus fantasmas”, vive um confronto “com a decadência e a transformação do ideal de casa, de família, de país e do cânone da figura paterna.” Em cena até 21 de janeiro, e com interpretações de Carla Maciel, João Lagarto, Sandro Feliciano e Fado Bicha, um “retrato do que foi, do que é, e do que poderá ser a célula familiar patriarcal por excelência.” Bilhetes disponíveis online.

“O Caminho dos Santos”, Torre dos Clérigos

R. de São Filipe de Nery, Porto. Tel.: 220145489.

Para uma dose de cultura extra na torre: está patente na Torre dos Clérigos a exposição “O Caminho dos Santos”. Do escultor Paulo Neves, homenageia os milhares de peregrinos de Santiago de Compostela, recordando também os caminhos percorridos pelos 12 apóstolos de Jesus. Como? Através de quinze esculturas de madeira de cedro espalhadas pela igreja. Passe depois pelo Museu dos Clérigos, onde poderá conhecer um conjunto de diferentes trabalhos do mesmo artista reconhecido internacionalmente e representado em vários países desde os Estados Unidos, ao Brasil, Holanda, Roménia, Austrália, Marrocos ou Alemanha.

Axis Porto Club

Para a escapadinha ideal para os fãs do FCP: a antiga sede do clube de futebol, junto à Câmara Municipal do Porto, foi transformada num hotel, localizado bem no coração da cidade. O novo Axis Porto Club, do grupo Axis Hotéis & Golfe, fica no edifício centenário da Praça General Humberto e tem 24 quartos duplos, 15 quartos twin, 13 surtes e uma master suite, com vista para a emblemática Avenida dos Aliados. A nova unidade de quatro estrelas conta ainda com o restaurante e bar Umami. Na decoração, inclui esculturas da portuense Ester Monteiro, alusivas à história do clube de futebol. A partir de 90€ por noite.

Lota da Esquina

Largo Mestre Henriques Anjos 58b, Edifício Lota da Esquina, Cascais. Tel.: 934 063 09. De terça à sexta, das 19h30 às 23h30; sábado e domingo, das 12h30 às 23h30.

Para visitar a sala Fogo de Cascais: o mega projeto do chef Vitor Sobral, em Cascais, abriu portas em 2022, mas ainda com pormenores por finalizar. Depois do peixe, a Lota da Esquina — onde antes ficava a antiga Docapesca de Cascais (tem um total de dois mil metros quadrados) — entra em 2023 já com a sala Fogo, prometido espaço dedicado à carne e aos legumes. Localizada no piso superior, põe a tónica na confeção através do lume e carvão, com alimentos biológicos a serem trabalhados com a menor intervenção possível. Porque o aproveitamento de todas as partes do animal é um principio essencial no modus operandi do chef, conte com miudezas bovinas, caprinas ou suínas, como tutano, língua de vaca, rins de borrego ou molejas. Da carta fazem parte também a perna de borrego ou o vitelão dos Açores. O restaurante integra, no total, duas salas distintas de restauração, dois bares e uma esplanada.

Cozido à Portuguesa no Mula e Bistro 37

Müla: Praça de Alvalade, Centro Comercial de Alvalade lojas 7/8, Lisboa. Tel: 217 930 935/910 945 262. Domingo, 12h às 15h. Bistro 37: Avenida da República 37, Lisboa. Tel.: 919134014. Sábado, 12h30 às 15h30.

Para uma almoçarada de fim de semana: no Bistro 37 e no Müla, projetos do grupo Mercantina, pode agora deliciar-se com um buffet de cozido à portuguesa. A nova proposta traz uma particularidade: todas as semanas, haverá um produto destacado, fruto da vontade do chef Natanael Silva em ir buscar o melhor que cada região de Portugal produz. Este fim de semana, é a vez da linguiça alentejana de porco preto brilhar. Conte ainda com mistura de vários caldos de legumes e enchidos, com variedade de carnes e o arroz, capaz de absorver todos estes sabores. O cozido à portuguesa é servido aos sábados no Bistro 37 e aos domingos no Müla, sempre à hora do almoço. Tem o valor de 26€ por pessoa.

Ano Novo Chinês JNCQUOI

Av. da Liberdade 144 Lisboa. Tel.: 210 513 000. Email: bookatable@jncquoiasia.com. De 18 a 22 de janeiro, entre as 12h e as 23h30.

Para entrar em bom no Ano do Coelho: entre 18 e 22 de janeiro, a chegada do Ano Novo Chinês celebra-se no JNcQUOI Asia, com um menu desenhado a rigor. Criado pelo chef Ku Yan Onn, para entrada há beringela chinesa grelhada com molho de alho ou frango crocante com caviar e amêndoas. Se preferir atirar-se logo aos principais, conte com camarão tigre grelhado com molho de manteiga e leite ou com robalo a vapor com molho de pasta de soja amarela. Se houver espaço para mais, termine com o bao a vapor com batata-doce e creme de ovo. O mergulho na cultura chinesa não estaria completo sem a tradicional dança dos leões, que poderá assistir no espaço do grupo Amorim Luxury.

Boa Bao

LargoRafael Bordalo Pinheiro 30 Lisboa. Tel: 919 023030. Domingo a quarta-feira, do 12h às 15h30 e das 18h30 às 22h30. Quinta-feira a sábado, das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h30.

Rua da Picaria, 61-65, Porto. Tel.: 910043030. Email: emailreservasporto@boabao.pt. Segunda-feira a sexta-feira, das 19h às 22h. Quinta-feira e sexta-feira, das 19h às 23h. Sábado, das 12h30 às 15h30 e das 19h às 23h. Domingo, das 12h30 às 15h30 e das 19h às 22h.

Para viajar pelos sabores de Sichuan: no pan-asiático Boa Bao, a celebração do Ano Novo Chinês foca-se na cultura gastronómica da cidade chinesa, com quatro novas opções. Para entrada, há espetadas de camarão mala (nome dado a uma basta à base de pimenta e malaguetas nos quais os camarões são mergulhados antes de irem para a grelha); no campo das sopas, noodles Dan Dan com caldo picante, carne de porco picada e couve pak choi; como principal, barriga de porco, cozinhada a baixa temperatura, durante quase 24 horas, e salteada com bimi, shitake e pimentos, acompanhada por arroz de jasmim; e, por último, para a sobremesa, mousse de manga e pomelo.

Exposição “Passado-Presente”

Núcleo Central do Taguspark. 19 de janeiro a 18 de fevereiro. Segunda-feira a sábado, entre s 9h e as 19h. Entrada gratuita.

Para ver o país a partir da lente de Patrícia de Melo Moreira: a fotojornalista, atualmente correspondente da Agence France Presse em Portugal, apresenta “Passado-Presente”, a sua primeira exposição a solo em território nacional, no Núcleo Central do Taguspark. Com curadoria de Mário Cruz, entre 19 de janeiro e 18 de fevereiro, poderá observar as 31 fotografias que “ultrapassam” a “função noticiosa” e tornam-se intemporais ao retratarem aquilo que é sociedade portuguesa, especialmente exposta durante a pandemia Covid-19: “um povo unido e resiliente, mas que vive num país que ainda tem muito a evoluir no panorama europeu.” Patrícia de Melo Moreira recebeu o Prémio Estação Imagem com o trabalho “Verão Negro”, foi nomeada para Fotógrafa do Ano de Agência pelo The Guardian e apresentou “My Portugal” no “Visa Pour l’Image, Perpignan”, em França. A exposição, inserida na programação do MAU – Mudei de Arte Urbana, é de entrada gratuita.

À Roda do Queijo

De 20 a 29 de janeiro, vários restaurantes em todo o país.

Para procurar o queijinho na carta dos restaurantes: 20 de janeiro, Dia Mundial do Queijo, é o pontapé de saída para À Roda do Queijo. A iniciativa, promovida pela Uniqueijo e pela LactAçores, propõe a 20 chefs nacionais (desde António Galapito, a Luís Gaspar, Alexandre Silva ou Vitor Sobral) que criem uma proposta com o conhecido queijo de São Jorge DOP. Até 29 de janeiro, poderá provar o resultado do desafio em restaurantes espalhados por todo o país. Em Lisboa, conte com o Fogo, Oitto, Prado, Pica-Pau, Solar dos Presuntos ou Tasca da Esquina. Já no Porto, juntam-se os restaurantes Almeja, Apego e Oficina. Conheça as restantes sugestões no site, que vão do Ribatejo aos Açores.

“Nunca mais é sábado” é uma rubrica que reúne as melhores sugestões para aproveitar o fim de semana.